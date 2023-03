El particular destino que eligió Hernán Drago para descansar con su hijo: “Lugar soñado”

El modelo disfrutó junto a su hijo, la naturaleza y un buen descanso (Video: Instagram)

Hernán Drago suele utilizar sus redes sociales para compartir sus trabajos como modelo y algunos momentos de su vida privada aunque cabe destacar que mantiene un perfil bastante bajo y no le gusta revelar mucho. En su Instagram cuenta con más de 600 mil seguidores y, en esta oportunidad, compartió cuál fue el destino que eligió para tomarse unos días de vacaciones.

En ese sentido, el modelo decidió al Sur como destino, para desconectarse de la ciudad y disfrutar de los paisajes y la naturaleza. Pero no fue solo a sus vacaciones por la Patagonia sino que lo hizo en compañía de su hijo Luka. En su feed de Instagram, mostró el look que eligió y algunos de los lugares que visitó: repleto de naturaleza, silencio e intentando desconectarse por un tiempo de la tecnología.

Allí compartió dos videos y una foto. Se lo pudo ver sentado en una reposera a orillas de un río, tomando mate y la carpa de fondo donde pasaron la noche padre e hijo. Además, Drago escribió unas palabras para expresar lo importante que fue para él esta escapada antes de regresar al trabajo. “Cómo explicar en palabras la magia, energía y paz de este lugar soñado…”, comenzó diciendo Hernán, y continuó dando detalles del sitio en el que se encontraba.

“Ideal para desconectar y conectar con la naturaleza.. al pie del Río Manso inferior (a 1 hora y media de Bariloche). Poder vivirlo y disfrutarlo con mi hijo, es algo que quedará para siempre en mi corazón y en mis mejores recuerdos de este viaje que es la vida… Gracias Dios”, concluyó emocionado. La publicación cosechó más de cinco mil me gusta y cientos de comentarios.

El modelo se mostró descansando y disfrutando del paisaje. (Imagen: Instagram)

La publicación del integrante de Bienvenidos a bordo, programa que conduce Laurita Fernández en El Trece, sorprendió porque suele ser de perfil bajo en sus publicaciones en redes. Por ejemplo, hace unos meses se separó de la bailarina Verónica Paschiero y según ella la cosa no terminó bien.

“Siempre cuidé la relación y lo cuidé a él y nunca expuse nada. No sé cómo le diría la gente a lo que está escuchando, novia o como le quieran llamar. Yo le di su tiempo y él también me dio su tiempo. A mí no me gustó lo que le dijo Hernán a la revista Gente. Yo le manifesté lo de la nota y él me desmintió haber dicho lo que decía la nota, a mi me terminó de determinar eso. Sentí un destrato público, es esa la sensación, él quería llamar a mi familia pero no, ya está y quizás yo no estoy acostumbrada a esto”, había dicho en su momento Verónica en diálogo con Mitre Live.

Tiempo después, Hernán Drago volvió a apostar al amor con María Belén Palenzuela, la modelo y bailarina que es hija del humorista y productor de teatro Torry Palenzuela. Fue ella quien publicó la primera imagen juntos y blanqueó su noviazgo. “Le pregunté al hueso si es cierto que están juntos y ella me lo confirmó. ‘Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien’”, había dicho el periodista Juan Etchegoyen aunque lo cierto es que la pareja dejó de mostrarse en público y se desconoce si siguen juntos o no.

Tras su separación definitiva en 2019 de Bárbara Cudich, con quien tiene dos hijos: Luka y Lola Hernán fue vinculado con varias mujeres del ambiente. Algunos los confirmó y otros se ocupó de desmentirlos como por ejemplo Laurita Fernández, Celeste Muriega y Alejandra Maglietti además de las dos bailarinas mencionadas anteriormente con quien sí estuvo saliendo varios meses.

Seguir leyendo: