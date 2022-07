Hernán Drago habló de los rumores de romance con Laurita Fernández: “Estoy abierto al amor”

Hernán Drago y Laurita Fernández

Tras separarse de la bailarina Verónica Paschiero, a Hernán Drago se lo vinculó sentimentalmente con varias colegas del ambiente. En las últimas semanas comenzaron a sonar fuerte los rumores de romance con la conductora de Bienvenidos a bordo, el ciclo donde él trabaja, Laurita Fernández. Dichas suposiciones se hicieron aún más fuertes luego de que el fin de semana ambos subieran fotos tomadas supuestamente en la misma provincia.

“Buen día, ¿no es hermoso mi mate?”, escribió el modelo en sus redes desde Salta. Ese mismo fin de semana la bailarina subió una foto de ella tomando mate con la inscripción “Salta”, dando a entender que también estaba en la mencionada provincia. En La Jaula de la Moda, él explicó: “El rumor no se inició acá, con esa foto de este fin de semana que la gente relacionó en un destino del país y de un tiempo similar. Los rumores surgen de la buena onda delante y detrás de cámara cuando uno llega al canal”.

El mate de Hernán Drago en Salta

Luego, sobre las imágenes explicó que no estaban juntos: “Ella me dijo que puso esa foto de Salta desde su casa porque una fan le regaló un mate de Salta. De ahí la falacia de esa foto”.

Laurita con su mate salteño

Sin embargo, aunque no afirmó, tampoco negó que pasara algo con su compañera. “Estoy abierto al amor y a dejarme fluir”, dijo y aclaró: “Mi fluidez tiene límites. No me gusta solo una cara o un cuerpo bonito, necesito un contexto, soy de la vieja escuela, no me gusta la cosita rápida de las redes sociales, y en ese sentido, necesito conocer un poco más a la persona para dejarme fluir”. Respecto a si un comentario en Instagram lo movilizaba, fue contundente: “Un fueguito no me produce nada”.

Hace unos días la ex del modelo, Verónica Paschiero habló sobre su ruptura. “Nosotros llevábamos un año juntos y suceden cosas como pueden suceder en cualquier pareja. Nunca uno pacta un título y cuando un día Hernán me dice ´sé que estás conmigo y yo estoy con vos´ y creo que es la base para hacer algo juntos”, dijo en Mitre Live con Juan Etchegoyen.

Además, señaló: “Siempre cuidé la relación y lo cuidé a él y nunca expuse nada. No sé cómo le diría la gente a lo que está escuchando, novia o como le quieran llamar. Yo le di su tiempo y él también me dio su tiempo. A mí no me gustó lo que le dijo Hernán a revista Gente. Yo le manifesté lo de la nota y él me desmintió haber dicho lo que decía la nota, a mi me terminó de determinar eso”.

Él había dicho que no estaba de novio ni con “nadie puntual”, a partir de ahí fue que ella tomó la decisión de alejarse. “No me estaba sintiendo cómoda y tampoco salió a desmentir lo de la revista, te quedás raro. Él conoce a mi familia, a mi familia le sorprendió lo que había dicho, nos sorprendió a todos, porque está mi nombre y apellido como si yo hubiera mentido en algo”. Aunque estuvieron un año juntos, recién en abril se había confirmado la relación.

Ella también se refirió a los rumores entre Drago y Laurita: ”Es raro porque termino de confirmar que me separé de él y sale esa noticia, vi la noticia y me escribió mucha gente, sé que son compañeros de trabajo y no sé más que eso. Me pareció rara la noticia y me sorprendió. No me da lo mismo saber si empezaron una relación o no, cada uno es como es y si él decide que es así le deseo lo mejor, porque no tengo nada en contra, son dos seres humanos y no tengo nada en contra, me voy a guardar a silencio”.

