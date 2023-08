La sorpresiva reacción de Luis Miguel cuando en pleno show un drone sobrevoló su cabeza

La sorpresiva reacción de Luis Miguel cuando un drone voló por encima de su cabeza en pleno show (Video:Tik Tok)

Durante la noche del jueves, Luis Miguel presentó el primer concierto en Buenos Aires, que es el puntapié inicial de su extensa gira de su Tour 2023, que lo llevará también a Chile, Estados Unidos y culminará en México. Con un estadio abarrotado de fans que coreaban su nombre, el cantante pisó el escenario de muy buen humor y visiblemente más delgado. Enfundado en un clásico traje negro con corbata blanca, El Sol de México se dedicó a repasar sus grandes éxitos, hasta que en un momento dado del show un hecho imprevisto le hizo detener el tema que estaba cantando.

Todo ocurrió cuando el músico entonaba las estrofas de su último tema de la noche y un drone que sobrevolaba el escenario se arrimó demasiado al cantante, de tal modo que provocó una pequeña ráfaga de viento sobre su cabeza. Las personas que estaban grabando la situación dijeron: “Muy cerquita”, y Luis Miguel de inmediato se detuvo de cantar para mirar al objeto que se alejaba por el aire.

En ese instante, luego de sorprenderse, extendió el cable del micrófono que tenía en su mano e hizo un gesto ficticio como si cargara una escopeta y luego le disparó con sus manos al drone que ya estaba lejos del escenario. Con su típica sonrisa, el astro se tomó el hecho con picardía y buen humor, mientras continuó cantando el tema que había elegido para el cierre, “Cucurrucucú Paloma” y gritó a todo pulmón en dos ocasiones la palabra “Paloma”. Al instante sus seguidores interpretaron que era un mensaje dedicado a su pareja, Paloma Cuevas, con quien está viviendo una apasionada historia de amor. “Luis Miguel está enamorado, por eso lo feliz, la mujer lo cambió para bien, gracias Paloma, no todas son iguales”, “Gracias Paloma, este hombre es un hombre feliz”, y “El sol está súper guapo, la Paloma (Cuevas) lo tiene feliz”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron eco en las redes sociales.

Después de casi cinco años sin pisar un escenario, Luis Miguel preparó esta gira con mucha exigencia y dedicación. Después del éxito de la serie que cuenta su vida, por la plataforma Netflix, el músico se dedicó a producir su espectáculo con lujo de detalles. Así sus fans pudieron encontrarse con la voz intacta de su cantante preferido. Durante el show, que comenzó con el tema Será que no me amas, se vivieron momentos memorables, como cuando Luis Miguel se dio el gusto de cantar con Michael Jackson, gracias a un efecto de Inteligencia Artificial. En pantalla partida, detrás del escenario, se pudo ver a los dos cantantes, alcanzar un perfecto dueto y cantar el tema Smile, compuesto por Charles Chaplin.

Cabe recordar que en el momento cumbre de sus carreras, los dos intérpretes planearon hacer una canción juntos, pero este hecho nunca pudo concretarse. En esta oportunidad, la tecnología ayudó a que el sueño pendiente del cantante portorriqueño nacionalizado mexicano, finalmente se hiciera realidad.

Luis Miguel tuvo que sortear un hecho imprevisto al cantar su último tema del primer concierto que dio en Buenos Aires (RS Fotos)

Más adelante, hubo otro homenaje sobre el Movistar Arena. Luis Miguel realizó un falso dúo con otra de las grandes estrellas de la canción: Frank Sinatra. Con la voz del reconocido cantante grabada, y el artista en vivo, el público pudo disfrutar de la versión conjunta de Come Fly With Me, el tema que fue incluido en el trabajo de Sinatra, Duets.

