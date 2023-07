Los planes de Valentino y Máxi López mientras Wanda Nara está en Estambul

Máxi López y Valentino fueron a la cancha de River (Video: Instagram)

En las últimas horas sucedieron varios cambios en la vida de Wanda Nara. Primero, a través de sus redes sociales la conductora de Telefe despejó dudas sobre su salud y habló de un viaje a Estambul junto a su familia. Ella negó ir a Turquía para realizarse un tratamiento y sostuvo que está “muy bien”.

A las pocas horas de hacer estas declaraciones públicas en sus redes sociales, la mediática efectivamente viajó a Estambul para acompañar a Mauro Icardi quien regresó a Turquía luego de que el Galatasaray, equipo con el cual salió campeón el semestre pasado tras ser prestado del PSG, comprara su pase. Al arribar, fueron sorprendidos por una multitud de hinchas que los esperaban a con pancartas, aplausos, fuegos artificiales, carteles y muchas ovaciones para el goleador.

La emoción de Wanda Nara cuando llegó a Turquía: los hinchas del Galatasaray la recibieron con un inesperado pedido por su salud

En ese sentido, Nara agradeció el cariño que también le dieron a ella y a su familia más allá de Mauro y utilizó sus redes sociales para hablar de un gesto en particular. “Get well soon, Wanda”, decía en inglés un cartel que le hicieron y que le llamó la atención, lo que se traduce como: “Que te mejores pronto”. En tanto ella comentó: “Gracias increíble el respeto y el amor”, sostuvo emocionada.

Respecto al diagnóstico oficial sobre su salud, ella emitió una sola vez un comunicado y desde ahí mantuvo el hermetismo y cierto silencio: “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, sostuvo la conductora de MasterChef.

Wanda le agradeció a los fanáticos del Galatasaray por “el amor y el respeto” (Instagram)

Cabe destacar que Wanda arribó a Estambul junto con cuatro de sus cinco hijos: Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella ya que Valentino se quedó en Buenos Aires entrenando y haciendo las inferiores de River Plate, acompañado de su papá Máxi López. Además, fue con ellos, Kennys Palacios, el estilista y amigo personal de la conductora quien deberá volver pronto a la Argentina ya que está confirmado para el Bailando 2023, el ciclo que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América y que tiene previsto iniciar el próximo 22 de agosto.

El hijo mayor de Wanda y Máxi junto a su papá en Buenos Aires mientras el resto de la familia está en Estambul ( Instagram)

Como se mencionó anteriormente, Valentino, que ya tiene 14 años y está jugando al fútbol en el país, continuará con su carrera y estará un tiempo sin ver a sus hermanos. El hijo mayor de Wanda y Máxi debutó en abril de este año en la Novena División de River Plate, el club donde su padre también comenzó su carrera y del que es hincha con toda su familia.

El video de Wanda Nara a su hijo Valentino que se quedó en Buenos Aires mientras ella y su familia están en Estambul: “Te extrañamos” (Instagram)

Cabe destacar que actualmente se está llevando a cabo el torneo local del fútbol argentino el cual finaliza en noviembre por lo que se espera que viaje a Turquía para esa fecha. Wanda, en tanto, compartió otra historia para sus más de 16 millones de seguidores donde afirmó que el pequeño irá a Estambul. “Contando los días para que vengas, te extrañamos bomber”, sostuvo la mediática junto a un video del resto de sus hijos cantando y divirtiéndose con una batería. Valentino, por su parte, reposteó el mmaterial en su cuenta personal.

Valentino Lopez en el estadio de River Plate donde realiza inferiores (Video: Instagram)

También en las últimas horas mientras a Wanda, Mauro y su familia los recibían en Estambul, trascendió el plan que Valentino y Máxi López estaban haciendo en Buenos Aires. Fueron a la cancha a ver al Millonario donde se disputó el encuentro de la primera nacional frente a Racing club de Avellaneda en el Monumental. Allí ambos subieron videos del estadio repleto de hinchas con banderas y globos blancos y rojos y también se tomaron algunas selfies desde uno de los palcos de la cancha de River.

