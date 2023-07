Wanda Nara llegó a Turquía con su familia: el cartel que la esperaba en el aeropuerto y la conmovió

La emoción de Wanda Nara cuando llegó a Turquía: los hinchas del Galatasaray la recibieron con un inesperado pedido por su salud (Video: Instagram)

En medio de la polémica por su estado de salud, Wanda Nara viajó con su familia a Estanbul en donde su marido, Mauro Icardi, retomará sus actividades como futbolista del Club Galatasaray de Turquía. Después de unos días muy convulsionados, la mediática comenzó de a poco a retomar su vida habitual y volvió a sus posteos en las redes sociales.

Todo comenzó hace dos semanas, más precisamente el miércoles 13 de julio, cuando se conoció la noticia que la conductora de Masterchef había sido internada en el Sanatorio Los Arcos. Con el correr de las horas, la preocupación de los medios y de sus seguidores fue en aumento, pese a que su papá, Andrés Nara, había contado que le habían dado de alta.

A partir de entonces, comenzaron a circular muchos rumores sobre su real estado de salud y en esta ocasión el hermetismo fue total de parte de su familia, de sus amigos y de la propia Wanda. La mediática que suele contar parte de su vida en las redes sociales en esta ocasión se mantuvo en silencio. Por esos días, no hubo ni fotos ni historias de Instagram. Hasta que decidió abandonar el misterio y hablar sobre su salud.

“Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, explicó Wanda sobre los hechos que causaron incertidumbre en sus seres queridos.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero -agregó, en referencia a su hermetismo-. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, expresó en una larga carta en sus historias de Instagram. Luego, cerró con un agradecimiento a su familia, a sus amigos y a sus fans por demostrarle tanto amor. “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, escribió sin dar mayores precisiones.

Después de ese día, Wanda volvió a mostrarse junto a sus hijos y su marido en las redes. Se la pudo ver en un paseo al teatro junto a sus nenas y el futbolista, y también en actividades en su casa, divirtiéndose con sus hijos en el parque y con juegos de cartas.

Finalmente, durante este viernes, la conductora partió rumbo a Turquía junto a su marido y con 4 de sus hijos, ya que el mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López se quedó en Argentina para continuar su carrera como jugador de fútbol en las Inferiores de River Plate. Durante el viaje, la mediática mostró las comodidades del lujoso avión privado, que los trasladó a Mauro, a Constantino, a Benedicto, a Isabella, a Francesca y a ella hasta Estanbul.

Al arribar, fueron sorprendidos por una multitud de hinchas del Galatasaray que esperaban a la familia Icardi con pancartas, fuegos artificiales y muchas ovaciones. En ese contexto, Wanda se emocionó al ver un cartel que estaba dedicado para ella. “Get well soon, Wanda”, decía en inglés, cuya traducción significa: “Que te mejores pronto”. En ese momento, la mediática entró al auto que los trasladó hasta su casa con las manos en alto, saludando a todas las personas que se reunieron para homenajear a su esposo y para desearle a ella los mejores anhelos por su pronta recuperación.

