La sorpresa de Nati Jota por el regalo que le llevó el joven al que piropeó en vivo

Desde fines del 2019 que a Nati Jota no se le conoce ninguna pareja formal. Cuando rompió con su último novio, el rugbier chaqueño Bruno Siri, hace ya 4 años, la influencer no se mostró en ninguna relación sentimental públicamente. Durante el día martes, desde los estudios de Olga, en donde la joven conduce Sería increíble, el programa de streaming junto a Eial Moldavsky y Leticia Siciliani, casi sin querer provocó una situación que la avergonzó pero que supo sortear con el estilo desenfadado que la caracteriza.

Todo comenzó cuando un transeúnte pasaba por la puerta del estudio y Nati desde adentro lo vio y exclamó: “¡Está lindo el chico!”, pero sin percatarse que había parlantes afuera, en la vereda, que reproducen las conversaciones del sector del streaming. En ese momento, el chico le sonrió y ella recién ahí tomó conciencia de que la había escuchado. “Me olvidé que estaban los parlantitos de afuera prendidos”, alcanzó a decir, mientras sus compañeros lo fueron a buscar para hacerlo entrar al estudio.

Acto seguido, se produjo una conversación con el joven llamado Facundo, en donde le preguntaron todo acerca de su vida. Tiene 27 años y trabaja en la parte comercial de una empresa de café que está situada cerca del lugar. Finalmente, Nati le preguntó directamente cuál era su situación sentimental a lo que el joven respondió que estaba soltero, desde hacía ya tres años.

Al respecto, Facundo contó que “cada vez que paso miro y saludo y hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas”, entonces la conductora fue por más y quiso saber si no estaba llegando tarde a su trabajo por estar sentado ahí con ellos. “Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo”, reconoció Facundo. Ahí fue cuando la influencer en forma cómica destacó la palabra compañeras. “¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras...¿Son lindas tus compañeras?”. “Sí, son lindas. Son lo más, además”, respondió el chico antes de retirarse.

Durante el día miércoles, mientras estaban nuevamente al aire con el programa, Nati se sorprendió en vivo cuando vio al muchacho otra vez en la vereda del estudio. “¡Nooo!”, exclamó y enseguida preguntó: “¿Qué tiene? ponchame afuera”, mientras la cámara enfocaba a Facundo con una bolsa en sus manos. “Ay te trajo un regalo”, le dijeron sus compañeros.

Entonces, Nati empezó a leer la notita que tenía la bolsa en la parte delantera. “¿Qué dice? Pará que me pongo nerviosa y empiezo a escupir”, comenzó admitiendo y luego continuó leyendo: “Para el equipo de Olga, de todas las trolas de la oficina”. “¡Ay, las amooo!”, exclamó Leticia, y la influencer se sumó al comentario de su compañera: “Yo también las amo, me caen mejor las trolas que él”.

“¿Pero dice las trolas?”, preguntó mientras sus compañeros miraban hacia la vereda y veían a unas chicas junto a Facundo. “¿Están las trolas acá?, ¡vengan!”, les pidió la hermana de Griselda Siciliani. “Trolas: saluden acá”, les dijo Nati mientras se pusieron a improvisar una canción con esas palabras.

Acto seguido, se pudo apreciar el graph que decía: “Facu te encanta la cámara”, y Jota lo leyó en vivo. “El graph me hace concha”. “¿A ver las trolas de la ofi?” y las chicas se acercaron a saludar. Entonces Nati les habló: “¡Ay, perdón chicas, pero la verdad no duele, ¿o no?” y ellas con las manos en alto le dijeron entre risas que no.

Facundo, el joven al que Nati Jota piropeó desde el streaming, le llevó un regalo al estudio (Sería increíble, Olga)

“¡Son lo más!”, reconocieron los conductores mientras los despidieron. “Que tengan linda jornada de trabajo, gracias Facu”, le dijo la influencer al muchacho que fue el último en irse. Y luego, en un breve diálogo en el estudio admitió: “Amo a las trolas de la oficina, las amo más que a él, ¿entendés?”, y sin esperar respuesta continuó con la explicación de lo que le pasa con el joven. “Bueno, él un poco me confunde, ¿a qué hora pasa? a las 9, así yo a las 9 me perfumo, me calienta la puntualidad a mí”, reconoció para cerrar el tema.

