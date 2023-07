Nati Jota piropeó en vivo a un transeúnte y hubo match: “Está lindo el chico”

Nati Jota piropeo a un muchacho (Video: Olga)

“Está lindo el chico”, dijo Nati Jota sin filtro al ver pasar a un muchacho por la puerta de los estudios de Olga, mientras estaba al aire en Seria increíble, el programa de streaming que conduce junto a Eial Moldavsky y Leti Siciliani. Y el joven, que la escuchó por los parlantes que están dispuestos en la vereda del lugar, no dudó en sonreírle complacido.

Fue recién en ese momento que la influencer se dio cuenta de lo que había sucedido y trató en vano de esconder su rostro. “Me olvidé que estaban los parlantitos de afuera prendidos. ¡Qué vergüenza! ¿Se fue?”, dijo sonrojada. Pero sus compañeros decidieron ir a buscar al joven en cuestión para invitarlo a sumarse a la mesa por un rato y dar lugar a una presentación oficial.

“Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nati. ¿Qué hacés?”, se presentó Jota sin poder ocultar sus nevios. Y, de inmediato, todos comenzaron un interrogatorio para saber quién era el muchacho, a qué se dedicaba y cuál era su situación sentimental. Así, después de contar que se llamaba Facundo y tenía 27 años, el joven explicó: “Cada vez que paso saludo y miro y hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas”.

Después de escupir el mate con el que se había atragantado, la influencer quiso saber si estaba en pareja y el muchacho contó que estaba soltero desde hacía tres años. También reconoció que alguna vez había sido infiel, aunque eso fue hace muchos años en su primeras relaciones. Y su sinceridad le valió el apoyo de los compañeros de Nati, que enseguida le pusieron fichas a la pareja.

Nati Jota, Leticia Siciliani y Eial Moldavsky conducen Sería increíble en Olga

“¿Estás llegando tarde al trabajo por estar acá?”, le preguntaron luego de que el joven contara que trabajaba en la parte comercial de una empresa de café que quedaba en la zona. “Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo”, reconoció Facundo. Y Jota comenzó con una suerte de sketch cómico: “¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras...¿Son lindas tus compañeras?”. “Sí, son lindas. Son lo más, además”, respondió el muchacho dispuesto a seguir el juego.

Así las cosas, después de que todos le pidieran que dejara su contacto a mano para poder ubicarlo en caso de ser necesario, Nati aclaró que no iba a arrobarlo en sus redes sociales porque ya le había pasado que alguno de sus exs se aprovechara de su fama. Y cerró la charla diciendo: “Bueno, Facu, cualquier cosa te llamamos. Vamos a disfrutar de tu belleza cada día. Te pido perdón si te incomodé, la verdad, me olvidé de que estaban los parlantes de afuera. Hablé con mi mente y no filtré. Te pido disculpas y gracias por tu amorosidad”.

¿Si esto será el principio de un noviazgo? “Para mí es un buen partido. Está vestido bien, tiene cara de bueno. Es el prototipo de persona que se lo ve divino. Pienso que es algo distinto para tu vida”, opinó el hijo de Roberto Moldavsky sobre el nuevo candidato de Jota. Por su parte, la hermana de Griselda Siciliani agregó: “Lo apruebo. Se lo ve divino, todo simpático”.

Cabe recordar que la última relación pública de Nati fue con el rugbier chaqueño Bruno Siri, de quien se separó a fines de 2019 después de dos años de pareja y quien luego comenzó un romance con Ivana Nadal, por entonces amiga de la influencer.

