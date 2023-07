Ronnie Arias confirmó que reemplazó a Jey Mammón en la película 29 horas y media

Ronnie Arias confirmó que reemplazará a Jey Mammón en la película 29 horas y media (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Ya pasaron más de tres meses desde que salió a la luz la denuncia contra Jey Mammón que presentó Lucas Benvenuto por abuso sexual en diciembre del 2020 y que la Justicia decidió desestimar por prescripción, pero las repercusiones del caso siguen dando que hablar. Apenas estalló el escándalo, Telefe tomó la decisión de apartar al comediante de la conducción de La Peña de Morfi, el ciclo que había iniciado Gerardo Rozin los domingos al mediodía, y él se recluyó en su casa. Pero luego viajó a España y, a su regreso, se mostró más fortalecido y decidió dar la cara para enfrentar públicamente las acusaciones.

Sin embargo, durante este lunes, al aire de Socios del espectáculo, por ElTrece, se confirmó la información que el conductor había sido reemplazado por Ronnie Arias en la película 29 horas y media. Según se supo, el film se había terminado de grabar unos días antes de que estallara el escándalo con Mammón, y por ese motivo, la productora decidió que otro actor hiciera su personaje.

Hasta el momento, cada vez que se le consultaba a Jey sobre esta película, él contestaba con evasivas Lo cierto es que el presentador había interpretado a un conductor llamado Beto en el film que es un tributo a la banda musical Los Twist. Según reveló la periodista Paula Varela, “para no grabar todas las escenas de nuevo recurrieron a inteligencia artificial y, en este caso, le pusieron la cara de Ronnie Arias”.

Al respecto, el conductor contó en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo fue su participación en la película. “No reemplazo a Jey Mammón. Hago el personaje que hacía Jey Mammón. Se trabajó, se reescribieron escenas de nuevo, hay partes que están hechas por inteligencia artificial, hay partes que están hechas con efectos especiales, imaginate que hubo momentos en los que no se podía reunir a todo el equipo. Yo lo que hago es una nueva versión, es otro personaje”, aclaró.

Por su parte, Sofi Morandi, otra de las actrices del film, expresó su sensación cuando se enteró del escándalo con el conductor. “Me sorprendí cuando pasó lo de Jey, porque yo tenía buena relación con él. Es raro ver a alguien con quien laburaste en esa situación, debe haber sido tremendo. En realidad, su reemplazo es algo que tenía que solucionar la productora y por ejemplo, yo no tenía demasiadas escenas con Jey, pero sí hay actores que tenían muchas escenas con él y que van a tener que regrabarlas seguramente”.

Cabe recordar que Jey le concedió una entrevista exclusiva a Flor de la V, para su ciclo Intrusos y, en ese momento, expresó su versión de los hechos ante las denuncias de Lucas. “Todo este tiempo estuve reconstruyendo esta historia, por eso recuerdo las fechas. A Lucas lo conocí hace 15 años, estaría bueno que cada uno piense en dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un no hecho de hace 17 años, porque dice que tenía 14 y yo, 32. Desde los comunicadores, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas: para empezar, ya miente con la edad. Hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él”, dijo frente a la pantalla de América.

Luego continuó en un mano a mano con la conductora. “Yo le hablaba a la tele: creo que casi enloquecí en este tiempo. Yo me puse a juzgar a la televisión. No podía parar de ver lo que decían de mí, aunque la psicóloga me decía que apague la tele. Un día estaba mirando Intrusos y Marcela Tauro dijo: ´¿Qué estamos esperando, que se tire por el balcón?´. Y yo lo pensé a eso... En ese momento que Marcela dijo eso, saqué los pasajes y me fui a España”.

Así las cosas, unos días después, Jey se presentó a la entrega de los Premios Martin Fierro, en el Hotel Hilton. Si bien llegó una vez iniciada la ceremonia y luego de que se hubiera presentado la terna en la que estaba La Peña nominada a mejor musical, se sentó a la mesa junto a sus compañeros. Unos minutos más tarde, se pudo ver cómo el conductor se quedaba solo, mientras el resto del equipo se levantaba y se iba.

Jey Mammón se hizo presente en la entrega de los Premios Martin Fierro 2023 (Captura TV)

