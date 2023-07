Ángel De Brito reveló cuál de sus exangelitas se separó la semana pasada

Ángel De Brito reveló cuál de sus angelitas se separó la semana pasada (VIdeo: LAM, América)

Luego de dos años de estar sin pantalla, el lunes pasado volvió al aire Mariana Fabbiani, con su tradicional programa DDM, por la pantalla de América. Con un formato que combina temas de actualidad con espectáculos, la conductora lidera el ciclo junto a su equipo de panelistas, compuesto por Andrea Taboada, Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Mariano Yezze y Martín Candalaft.

“Muy buenas tardes a todos, felizmente estamos todos acá, porque la verdad fue una espera larga”, aseguró la presentadora de televisión. “Estoy muy emocionada de arrancar esta octava temporada de DDM en este canal hermoso y que me han recibido tan lindo, muchas gracias”, agregó muy conmovida.

Durante este lunes, Mariana recibió como invitado especial al periodista Ángel De Brito. Junto al conductor de LAM, Fabbiani tuvo una extensa charla y luego realizó un divertido challenge de preguntas y respuestas, en donde ambos se dieron la oportunidad de mostrar sus conocimientos sobre el otro: “¿Cuál de los dos guarda más secretos? , o ¿quién está más pendiente del rating?”, fueron algunas de las inquietudes que despertaron las risas de ellos y del público desde sus casas.

Antes de terminar el programa, Ángel reveló la información de una separación que había anticipado como enigmático desde que se sentó en el living de Mariana. En el último bloque, luego del corte comercial, el conductor dio alguna pistas sobre la noticia que venía anunciando.

Ángel De Brito reveló cuál de sus angelitas se separó el viernes pasado (Instagram)

“Enigmático, se separaron el viernes, más precisamente, le pregunté a la famosa de la pareja, que es una exangelita, y es calienta silla, lo confirmo, del grupo de las calienta sillas de LAM, nunca le gustó el barro, es muy tranquila y muy buena compañera”, comenzó detallando De Brito con el mismo tono que acostumbra tener en su programa. Y enseguida continuó: “Se separó de su novio, que fue famoso porque ella en realidad venía de una historia de mucho tiempo, muy nombrada en los medios y que haya presentado a un novio fue también una noticia”.

“¿Y va a ser noticia su separación o no le importa a nadie?”, lo interrogó Mariana. “Y... si cuenta la verdad va a ser noticia, pero si no puede pasar de largo”, destacó el conductor del ciclo de chimentos. “A mí me lo contaron, pero no me lo dijo ella. Ella me dijo: ‘se acabó la magia’”, reveló. En tanto, desde el panel quisieron jugar a descubrir de quién se trataba. “Muy frase de ella, muy aburrida”, intervino Ángel y la conductora no le dejó pasar el comentario. “Ah, ¿es aburrida?”. “No”, respondió De Brito, aclarando sus dichos: “Para no armar más quilombos de los que ya tuvo”.

“¿Quién es finalmente? ¡Tengo que entregar el programa!”, pidió Mariana. Entonces Ángel contó en su tono pausado de siempre: “Se separó de su novio tras 8 meses de relación Nequi Galotti”. Y agregó: “Que fue noticia justamente porque había encontrado el amor nuevamente después de la muerte de su esposo”. En tono de broma, la nieta de Mariano Mores acotó entre risas: “Ah, para mí la noticia es que Nequi Galotti es calienta sillas”.

Luego, el conductor de LAM agregó antes de cerrar: “El viernes vinieron de Europa y lo fletó Nequi. Ella dice que se acabó la magia, pero la verdad es que lo rajó”. Nequi tiene que aprovechar para volver al ruedo”. “En bikini, sexy”, completó la frase Mariana.

Nequi Galotti había presentado a su novio Pablo, a fines del 2022 (Captura TV)

Cabe recordar que Nequi Galotti estuvo 28 en pareja con Bartolomé Mitre, director del grupo La Nación, quien falleció el 25 de marzo de 2020 y con quien tuvieron a Santos, su hijo de 21 años. Luego de dos años del fallecimiento de su esposo, la exmodelo se había dado la oportunidad de volver a disfrutar del amor, con Pablo, un hombre 4 años menor que ella, a quien había conocido por las redes sociales.

