Mica Viciconte protagonizó un escándalo en Salta: “No hubo gritos, fue un enojo simple”

Mica Viciconte habló de un cruce que tuvo con un hombre durante sus vacaciones en Salta

Mica Viciconte está de vacaciones en Salta y Jujuy con su pareja Fabián Cubero, su bebé Luca y con Indiana, la hija mayor que el futbolista tiene con Nicole Neumann. Mientras disfrutaban de esta escapada, la panelista y su familia vivieron un momento incómodo con un hombre cuando estaban en una excursión.

En el ciclo Intrusos (América), la periodista Maite Peñoñori pasó un audio que le mandó Mica dando detalles de este episodio. “Estacionamos y fuimos al teleférico. Cuando ingreso a la recepción pregunto si hay prioridad para bebés o gente mayor. Me dicen que no y que había una demora de 3, 4 horas”, explicó la influencer.

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero

“Me voy. Pero llegando al auto se acerca un señor que nos dice: ‘¿Quieren entrar al teleférico?’. Y le digo: ‘Sí, pero tengo al nene con fiebre. No voy a esperar bajo el sol, con 30 grados. Prefiero no ir’”. Este señor les facilitó la entrada que se encargaron de pagar, sin embargo un señor vio la situación y creyó que se estaban colando o aprovechando su fama para no esperar.

“Él me dijo: ‘El país está así por gente como vos’. Yo le dije: ‘No me bardees. No me faltes el respeto porque estoy hablando bien’. No busqué confrontar, nada, porque estaba de vacaciones. Le dije que si quería pasar que pase, pero el señor estaba muy enojado, estuvo esperando horas bajo el sol, y era súper entendible. Le expliqué que no me colé. Yo me estaba yendo, pero me hicieron pasar y pasé… No hubo gritos. Fue un enojo simple”, cerró Viciconte.

Unos días antes de la escapada, Cubero comentó que el viaje estaba ideado para compartir también con sus otras dos hijas más chicas, Sienna y Allegra, pero ellas se fueron a Orlando con Nicole y su pareja, Manu Urcera y, si bien estaba previsto que viajaran el día 16 de julio, la modelo y su grupo arribaron un día después, por lo que las nenas no pudieron ser de la partida al viaje norteño.

“Estoy al tanto que no voy a tener las vacaciones que tenía que tener, pero no pasa nada. Estaba pautada otra cosa, pero son cosas que pasan. Tendré menos tiempo a las nenas de vacaciones. Hablo mucho con las psicóloga para tratar de encaminar las cosas”, expresó el exmarido de la modelo en ese momento. Cuando el deportista fue consultado sobre si cree que se puede llegar a un acuerdo con la mamá de sus hijas, aclaró: “Hoy en día está complicado, pero seguiremos intentando. Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa y otra cosa... Y se vuelve difícil, pero bueno, hay que ser optimista”.

Así las cosas, el grupo familiar de Cubero-Viciconte dejó registro de sus días de descanso entre cerros y valles, a través de sus redes sociales. Entre los paseos característicos del lugar estuvieron la Quebrada de Humahuaca, el pintoresco pueblo Uquía, los cerros de muchos colores y las Salinas, en la provincia de Jujuy.

En la provincia de Salta, visitaron por Cafayate e hicieron excursiones para apreciar las construcciones naturales del lugar. Mientras tanto, Mica muestra muy afianzada su relación con Indiana, en el día a día cotidiano. A través de historias de Instagram, la influencer y la adolescente dejan ver la complicidad que alcanzaron en este tiempo que están viviendo juntas. La exCombate dejó plasmado su afecto por la joven con una foto juntos y un tierno mensaje: “Mi compa”.

