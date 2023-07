Zaira Nara retomó sus vacaciones en Ibiza, tras acompañar a Wanda en medio de la preocupación por su salud

Zaira Nara en Ibiza (@zaira.nara)

A una semana de haber regresado a Buenos Aires, proveniente de Ibiza, Zaira Nara volvió a la ciudad española para continuar disfrutando de las vacaciones y los compromisos laborales que interrumpió debido a la salud de su hermana Wanda, quien por ese entonces estaba a la espera de estudios médicos. “Vengo a acompañar, a ver esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, había dicho la modelo el lunes pasado cuando arribó a la Argentina para acompañar a su familia.

Había llegado a Ibiza unos días antes para reencontrarse con sus hijos Malaika y Viggo después de haber estado en Tailandia cumpliendo con compromisos laborales. Por caso, el plan original era encontrarse en España también con Wanda Nara, sus hijos y Mauro Icardi, familia que luego seguiría rumbo a Turquía, en donde el futbolista debía presentarse al club Galatasaray, en Estambul. Sin embargo, y contado por la propia protagonista, una serie de estudios médicos la alertaron a hacerse otros más exhaustivos. “Voy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella está bien”, agregó por ese entonces Zaira, esperando que sea Wanda quien se refiriera públicamente sobre su salud. “No hablo más del tema, me paré a hablarles porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”, fueron las últimas palabras de la modelo frente a las cámaras de Intrusos, en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Ese mismo lunes, pasado el mediodía, fue la propia Wanda quien rompió el silencio y decidió compartir a través de su cuenta de Instagram lo que le había sucedido. Allí, contó que el resultado de los estudios de rutina que se había dicho después de los Martín Fierro no fueron los esperados, motivo por el cual pospusieron el viaje familiar. “Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, indicó la conductora de Masterchef.

Zaira y Wanda Nara

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, agregó la esposa de Mauro Icardi.

En tanto, sostuvo que no brindaría públicamente más detalles sobre su salud.”Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, concluyó Wanda Nara por ese entonces. Los siguientes días, y sin volver a hacer referencia a ninguna cuestión médica, la empresaria mostró en sus redes sociales cómo fueron sus días: desde los divertidos TikTok que hizo con Icardi, cómo se entretuvo jugando a las cartas con sus hijas y también celebró el Día del Amigo con sus seres queridos.

Zaira, por su parte, el primer posteo que realizó luego de que su hermana -20 meses mayor- hiciera referencia a su salud fue compartir una reflexión de la cuenta de Instagram Amor en Estrellas. “Olvida los miedos y abraza con ganas que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma”, se lee en aquel mensaje que la modelo eligió compartir para dejar en claro el apoyo incondicional a la conductora.

En las últimas horas, Zaira volvió a tomar un avión con destino a Ibiza, en donde retomó con los compromisos laborales y las vacaciones pendientes que había interrumpido de urgencia una semana atrás. “Hola, isla bonita”, escribió en un posteo en el que publicó distintas fotos en la playa disfrutando de las altas temperaturas. Allí, posó con una bikini violeta con brillos, un collar de piedras nacaradas blancas.

En otras de las fotos que publicó mostró los diferentes looks que llevó para sus días de vacaciones: un vestido plateado con lentejuelas atado al cuello y con la espalda al descubierto; y uno negro con piedras espejadas que usó con medias negras y que lo mostró sobre un exclusivo yate.

Los distintos looks que eligió Zaira Nara en Ibiza

Zaira Nara regresó a Ibiza (@zaira.nara)

