Un amor que nació en el sur, un cumpleaños inolvidable en la playa y una apuesta para toda la vida: se casan Cande Molfese y Gastón Soffritti

Cande Molfese y Gastón Soffritti

Están por cumplir su primer aniversario. Se conocieron en junio del año pasado, y recién hicieron púbica su relación tres meses después. Antes, habían decidido verse a escondidas, no porque tuvieran algo que esconder, sino porque al ser dos figuras públicas, querían ver primero qué sucedía entre ellos para luego mostrarse en público. Si no funcionaba, ninguno de los dos quería dar algún tipo de explicación.

Cande Molfese y Gastón Soffritti trabajan en el medio desde que son chicos, tenían amigos en común, habían compartido eventos, pero jamás un elenco o algún trabajo. Su primer encuentro en esos términos fue en Ushuaia, a donde fueron contratados para filmar un comercial. Allí compartieron set, almuerzos, cenas y empezaron a conocerse.

Cuando regresaron a Buenos Aires, el actor le escribió un mensaje con un comentario para debatir, y la actriz aprovechó la oportunidad para sugerirle que continuaran la charla con un vino de por medio.

La primera foto que se tomaron Cande Molfese y Gastón Soffritti cuando se conocieron trabajando en el sur

Ambos venían de historias de amor públicas que habían terminado tiempo atrás. Aunque ella estaba un poco más reticente sobre la idea de estar en pareja, convivir o proyectar algo más. Su experiencia pasada la había dejado dolida: estuvo ocho años de novia con el actor italiano Ruggero Pasquarelli, con quien no terminó en las mejores condiciones. Con el tiempo, él reconoció que la había engañado. Gastón, por su parte, había cortado una relación con la modelo Antonella Pauletto.

Cuando promediaban los dos meses de encuentros, en los que sobraban las risas y los gestos de amor, Cande comenzó a tener dudas: los miedos de volver a formar pareja volvieron a surgir, mucho menos tenía intenciones de convivir. Tiempo después, explicaría que se había hecho una suerte de coraza para evitar resultar herida una vez más. Y sostenía que era “más fácil” estar sola.

Tomó su teléfono y llamó a Gastón con la intención de citarlo en un café para plantearle que no quería volver a verlo. Pero cuando el actor respondió, ella no pudo hacerlo, lo escuchó y recordó lo feliz que era a su lado. Entonces, fueron por todo: siguieron viviendo su amor sin tapujos, dejándose llevar y el tiempo se encargaría de lo que vendría luego. Apostaron a la convivencia y hoy, incluso, son socios en plataforma de streaming Loft Stream, en donde conducen distintos programas. Y fue justamente allí en donde contaron su próximo plan para toda la vida: el casamiento.

Cande Molfese y Gastón Soffritti contaron cómo fue la propuesta de casamiento (Video: Loft Stream)

La propuesta fue en enero pasado, pero ellos recién ahora quisieron hacer pública la noticia. Gastón sorprendió a Cande con un anillo de compromiso durante unas vacaciones en México. Y la fecha no fue casual: el actor eligió hacerlo el 3 de enero, día del cumpleaños de ella. La noche terminó con un sí rotundo, pero antes, la actriz le había expresado su enojo porque él no había “arreglado nada diferente” para celebrar aquella noche.

Sin embargo, los planes de Gastón eran otros. Llegaron al hotel, eligió el tema “Lost in the Light”, de Bahamas, tomó una caja que tenía guardada desde que había hecho las valijas en Buenos Aires, antes de comenzar las vacaciones, la abrió y le mostró el anillo. Antes, la miró a los ojos y se sinceró sobre los planes que quería con ella, a quien estaba invitando a ser su compañera de vida. “Si a vos te parece, te dan ganas, podemos...”, recordó la actriz sobre la propuesta. “No dijo ‘¿amor, te querés casar conmigo?’”, resaltó la ex Disney y agregó que respondió de manera afirmativa.

Gastón Soffritti y Cande Molfese durante sus vacaciones en México

Gastón Soffritti y Cande Molfese junto a Almendra, la perra de la actriz

Gastón Soffritti y Cande Molfese hicieron púbica su relación en junio 2022

En diciembre, apenas unas semanas antes de emprender sus románticas vacaciones, Gastón ya le había hecho una propuesta pública a Cande, quien la desvalorizó porque lo hizo mientras la filmaba para una Historia que luego subiría a Instagram. “¿Te querés casar conmigo?”, le preguntó el actor a su novia, quien solo atinó a responder con una risa pícara, pensando que él estaba aprovechando la oportunidad de bromear al respecto. Lo que no sabía por ese entonces es que ya tenía todo pensado de ante mano. Por eso, de hecho, en México la pregunta fue otra.

“¿Lloraron?”, quisieron saber sus compañeros cuando contaron en vivo cómo había sido la propuesta real. “No, tuvimos sexo”, sintetizó ella, que luego se comunicó con su madre para contarle la buena nueva. Lo hizo a través de una foto con el anillo en su dedo: “¡Mirá ma! Ayer Gasti me pidió casamiento. Aún no caigo mucho, pero es un sí rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo, pero bueno, te lo cuento”.

El anillo de compromiso que Gastón Soffritti le dio a Cande Molfese

Ahora, Cande y Gastón tienen muchos proyectos por delante y otras tantas cuestiones que resolver: mientras continúan al frente de la plataforma que lanzó su programación, de sus redes sociales -en donde realizan distintas acciones comerciales- y también de las diferentes propuestas que reciben para volver a la actuación, la pareja comenzó los preparativos para el gran día en que den el sí: resta que definan la fecha, el lugar y el tipo de festejo que desean para celebrar su amor rodeados de sus amigos y familiares, quienes fueron testigos de su historia y quienes están felices por ellos.

Cuando sea y en donde sea, Cande y Gastón serán felices dando el sí más importante de sus vidas, el que ratifican todos los días eligiéndose uno al otro, admirándose y viviendo su amor de manera sana y libre, como ellos quieren y disfrutan.

Gastón Soffritti y Cande Molfese

