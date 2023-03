Cande Molfese: “Me anoto en el celular los temas a hablar con mi psicóloga”

Cande Molfese: "Me anoto en un bloc de notas los temas a hablar con mi psicóloga"

“Tenía mucha sed de esto”, fue lo primero que dijo este lunes al mediodía Cande Molfese, invitada al programa Estamos en una, por República Z. Pasadas las 13 horas, cuando comenzó el ciclo, Melina Lezcano -amiga y exvecina de la actriz- contó que la actual pareja de Gastón Soffritti “no tiene tolerancia a la frustración”. “Le molesta mucho que le marque el error”, enfatizó la cantante y abrió el debate para que cada uno contase su experiencia.

De inmediato, Cande sostuvo que hay determinadas circunstancias que está trabajando en terapia con su psicóloga, llamada Enriqueta. “Soy muy irónica y no soy orgullosa de serlo, lo estoy trabajando. Tengo mal modo”, sostuvo y agregó que no le gusta ser el tipo de personas que luego “se hace la buenita” en lugar de pedir perdón, según el reclamo que le había hecho Lezcano. “Eso lo odio porque me re molesta la gente que lo hace. Lo voy a trabajar”, continuó.

Y Melina contó una situación para ejemplificar sus dichos: en una oportunidad, cuando estaban maquillando a Cande, la cantante le sugirió a la maquilladora que le delinee uno de sus ojos con flúor ya que llevaba un vestido negro y buscaban darle un poco de color a su look, y la invitaron a que probase a ver cómo le quedaba. Ambas estuvieron de acuerdo y les gustó, pero Molfese dejó en clara su postura: “Igual soy yo la que voy a decidir lo que quiero”, advirtió la actriz recordando aquel episodio.

En otro tramo del programa, recordaron: “Con Melina dejamos en vivo a una psicóloga”, y la actriz contó que había sido durante una transmisión de Twitch porque consideró que la profesional había tomado el rol de su madre. “Y con tu mamá no hablás todo”, consideró quien dejó de ir a aquellas sesiones después de ocho años.

Cande Molfese en República Z

Más tarde, contó que el miércoles pasado lloró por primera vez con su psicóloga, algo que ella vio como un logro, después de tres meses de terapia, y que se hace una lista de asuntos a charlar en cada sesión. “Hay días en que no sabés qué hablar con la psicóloga”, comentó Lezcano, y Cande acotó: “Yo me anoto los temas en el celular, a qué darle prioridad. También trabajo mucho con la familia, el laburo”.

Por su parte, reveló que el tema que “más la interpela” esta semana, en lo que le interesa trabajar es el modo. “Mi manera de decir las cosas, porque eso se aplica a mis vínculos”. Y se enfocó en su relación con Gastón Soffritti, con quien comenzó a convivir hace poco y también se asoció al abrir recientemente una productora de contenidos.

También se definió como una persona “muy emocional” que se interpreta las cosas de diferentes maneras cuando le comunican algo. Y dio un ejemplo de una persona que le comenta que en la próxima oportunidad llegue puntual al trabajo, lo que ella puede entender como que si no la quisieran más para esa oferta laboral. “Me dijo que llegue puntual. No hay otra cosa. hay que aprender”, yo me enrosco”, se sinceró y se comparó con Gastón Soffritti, a quien describió como “racional”.

“Soy muy emocional. Ese es mi trabajo. Quiero ser un poco más concreta”, agregó Cande Molfese sobre los objetivos en los que se está enfocando con su psicóloga por estos días.

