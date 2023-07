Tini Stoessel quebró en llanto al escuchar las palabras que le dedicó Alejandro Sanz durante un show en España

Alejandro Sanz hizo a emocionar a Tini Stoessel en España (Video: Instagram)

Tini Stoessel está atravesando un complicado momento personal, pese a que las cosas con Rodrigo de Paul continúan marchando bien y que hace pocas semanas comenzó su gira por España. En sus últimos shows y entre lágrimas, la cantante expuso problemas en su salud mental al revelar que está sufriendo un cuadro de ansiedad y ataques de pánico.

Un colega suyo también está atravesando por un instante similar. Se trata ni más ni menos de que de Alejandro Sanz, quien en sus redes sociales le viene contando a sus seguidores lo que está sintiendo. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea”, escribió en su cuenta de Twitter y alertó a sus fans.

Así las cosas, y durante uno de los últimos shows que la argentina está dando en España, el autor de éxitos como “No es lo mismo” y “Cuando nadie me ve” le envió un cálido mensaje a Tini luego de que ella interpretara “Corazón partío”, otra de sus canciones más conocidas.

Tini Stoessel y Alejandro Sanz en octubre de 2020 cuando presentaron su colaboración "Un beso en Madrid"

“Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho”, expresó Sanz a través de un video que se reprodujo en las pantallas. La hija de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera se mostró muy sorprendida por las palabras de su colega y su público también reaccionó al comenzar a ovacionarla. Esto provocó que Tini se emocionara hasta las lágrimas y abrazó a uno de sus músicos sobre el escenario.

Además de colegas y amigos, Tini y Sanz trabajaron juntos en varias temporadas de la versión española del reality La Voz y hasta lanzaron una colaboración juntos. En octubre de 2020 editaron la canción “Un beso en Madrid”, en la que comparten versos como “Y una noche rota / Fue la última vez que te perdí / Una vida loca / Cuando sin querer me despedí / Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás / Tú ya no estás aquí / Se quedó en mi boca / una historia, una canción y un beso en Madrid”.

Tini se emocionó durante el show en Barcelona

“Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”, había revelado Tini semanas atrás y muy conmovida durante un show que dio en la ciudad de Barcelona.

“No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy”, agregó desde el escenario y arropada por una cálida ovación de parte de su fiel público.

Seguir leyendo: