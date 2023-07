Romina Uhrig reveló que está en crisis con su pareja, Walter Festa: “Es un impasse”

Romina Uhrig en una nueva crisis de pareja con Walter Festa

Romina Uhrig ganó popularidad por su paso en la casa de Gran Hermano (Telefe). Dentro del reality, la participante había contado que estaba separada de Walter Festa, el padre de sus hijas menores, Felicitas y Nina. Luego de quedar eliminada del programa, la exdiputada se reconcilió con su marido e incluso aparecían juntos en los programas de televisión y las reuniones sociales de los hermanitos.

Ahora, la pareja atraviesa una nueva crisis, según reveló Romina en una entrevista con Intrusos (América). “Estoy en un impasse en la relación”, señaló en el ciclo de espectáculos antes de su debut en el Bailando 2023 (América). “Estuve un mes afuera de la casa y después volví. Son cosas por ahí mías que me pasan, de una separación, no la pase bien, son cosas por ahí más nuestras”, agregó Uhrig y aseguró que Walter se fue de la casa que compartían hace dos días.

Además, aclaró que este distanciamiento fue decisión de ella. “Hay un montón de cosas con las que no nos ponemos de acuerdo. Tengo heridas que me quedaron de otras cosas”, explicó sobre algunos de los motivos que la llevaron a una nueva crisis con Walter.

Walter Festa y Romina Uhrig

Durante la charla, Romina aclaró que desde hace cuatro años ambos se alejaron de la política. Y señaló que nunca dejó de confiar en Festa, a pesar de tener una denuncia por enriquecimiento ilícito por su gestión como intendente de Moreno, partido de la provincia de Buenos Aires, cuyo mandato había finalizado en el 2019. “Yo sigo confiando en él, sé que lo que se dice es mentira, por algo me casé con él y tuve dos hijas, se la persona que es, estuvimos 8 años viví cosas hermosas con él”, aseguró. Cuando Marcela Tauro le preguntó si era definitiva esta separación, ella se quedó unos segundos callada y respondió: “No sé. Yo tengo un gran cariño por él”.

En una entrevista anterior en LAM (América), Uhrig había hablado con Ángel De Brito y las angelitas de su primera separación del padre de sus hijas: “Walter se quiso separar, yo la pasé recontra mal. Cuando me llamaron de Gran Hermano para decirme que había quedado yo no sabía qué hacer por mis nenas. Cuando me confirman mi entrada al programa, Walter me dice ‘quedate tranquila, yo me ocupo de las nenas’. Pero él se quiso separar, estaba pasando un mal momento, no creo que haya sido por otra persona. Había hecho una mala inversión”.

Más adelante, Romina habló también del patrimonio que tenían en común. “Yo tenía un lote en Terravista, y antes de entrar a Gran Hermano, le firmé para que se lo quede él y lo vendiera. En ese momento dije: ‘no me voy a matar por él. No quiero nada’”, confesó. También, reconoció que nunca vivió violencia económica, como se dijo. “Entré a Gran Hermano porque en ese momento mi situación había cambiado. Estaba sola con mis hijas y ya no tenía la misma realidad, hacía 5 meses que me había separado. Es verdad que trabajé de moza y también hice uñas”.

Luego, se explayó: “Yo me separé de Walter y no era la misma situación que cuando estaba en pareja. Todo estaba en manos de abogados, hacía 5 meses que me había separado. Entonces, si yo me iba a alquilar tenía que ser fuera de un country, buscaba cerca del colegio de las nenas. Antes de entrar a la casa él me había dicho: ‘Gorda, quedate tranquila con las nenas, aguantá, yo voy a buscar alquiler´”.

Ante las preguntas que le hacían sobre las denuncias que tiene Festa en la Justicia, la exhermanita fue contundente. “Él no es un mal padre, es un buen tipo por eso entré tranquila a Gran Hermano. Vengo a aclarar lo malo que se habló de mí. El resto, háblenlo con Walter, llámenlo a él”.

