La reacción de Romina Uhrig cuando Walter Festa le propuso casamiento al aire

Walter Festa le propuso casamiento a Romina Uhrig

Romina Uhrig ganó mucha popularidad por su participación en Gran Hermano (Telefe), aunque no se convirtió en la ganadora del reality. Ahora la mediática fue invitada al ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) y habló de su reciente reconciliación con Walter Festa, quien la había acompañado al estudio de televisión.

En el final de la entrevista, el exintendente de Moreno apareció frente a las cámaras y reveló sus ganas de pasar por el altar con la influencer: “Me casaría de vuelta. Ya le propuse casamiento apenas salió de la casa. Charlamos, nos pudimos unir nuevamente, y yo me quiero casar”.

Pampito Perello Aciar, el conductor que estaba reemplazando a Carmen Barbieri, le preguntó a Romina qué le había contestado al padre de sus hijas respecto a la propuesta. Con sinceridad, ella respondió: “Que ya estamos casados. Él estaba con el tema del divorcio cuando entré a la casa de Gran Hermano, pero nunca lo hizo”.

Walter Festa y Romina Uhrig en el cumpleaños de Ariel Ansaldo (RS Fotos)

La semana pasada, la pareja asistió al cumpleaños de Ariel Ansaldo, quien invitó a sus compañeros de Gran Hermano como Florencia y Camila Lattanzio, Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici, Coty Romero, Alexis Quiroga, Thiago Medina, Daniela Celis, Lucila Belén Villar, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Juliana Díaz, entre otros.

En este festejo, Walter les hizo un pedido muy especial a los mediáticos, según reveló Juliana Díaz en su cuenta oficial de Twitter. “Me olvidé de contarles que Festa nos tiró: ‘amíguense boludos, dale que los quiero invitar a comer a casa’. Jajajaja”, señaló. Luego agregó que les había caído muy bien a todos.

Esta fue la primera salida pública luego de su reconciliación. En una entrevista que le dio al conductor Ulises Jaitt, la exdiputada había revelado: “Con Walter volvimos hace una semana”. Incluso se animó a contar el récord sexual que tiene con su pareja: “Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos”.

Durante la charla, Romina había asegurado que no comería con varios de sus colegas de GH como Juliana, Coti y Camila porque “tienen malas vibras”. Definió a Coti como “una traidora” y que los peores compañeros fueron Agustín, Camila y Juliana. Además, contó que quiere mucho a Alfa, pero lo definió como una persona que es “re calentón, mentiroso, pero buena persona”.

Por otra parte, explicó los motivos por los que no volvería a la política: “Me parece que es una herramienta hermosa, pero entiendo que hoy te postulás como político y te dicen como me dicen a mí: ‘dipuchorra, ladrona’. Esta mal vista la política. Lo sufrí mucho. Lo voy a seguir haciendo en lo social, que es lo que me gusta y más uno qué pasó necesidades en la vida”.

Sobre sus proyectos laborales, afirmó que la llamaron para participar del Bailando, pero no aceptó la propuesta. “Soy un queso, no bailo ni el arroz con leche”, reconoció la mediática y adelantó que está involucrada en un nuevo proyecto de cocina, una de sus máximas pasiones.

Cuando le consultaron sobre la gran cantidad de propuestas laborales que recibe, señaló: “Estoy súper feliz. Le iba a pedir ayuda a una amiga porque llegan mails, propuestas. Uno tampoco se imaginó que Gran Hermano iba a generar todo esto. Cuando entré nunca dije que quería ganar una casa, pero a quien no le gustaría, sino que a nivel laboral era hacer lo que a uno le gusta”.

