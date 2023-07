La respuesta de Chachi Telesco a las disculpas de Maju Lozano: “Pedir perdón es un acto revolucionario”

La Respuesta De Chachi Telesco A Maju Lozano

La actriz Chachi Telesco se expresó hace una semana en sus redes sociales respecto de un episodio que marcó su vida de forma negativa y puso en pausa su carrera artística. Fue en el año 2006 cuando se filtró un video íntimo suyo que se viralizó y recibió todo tipo de comentarios. Ahora, a 16 años de aquel hecho y con un video titulado “Basta de hacerse los deconstruidos”, la actual profesora de yoga expresó su enojo por el bullying machista que tuvo que enfrentar de gran parte de la sociedad y de algunos figuras públicas. Entre ellas, mencionó a Maju Lozano y compartió una parodia que la conductora había grabado en su momento.

Lejos de ocultar la situación y apenas arrancó el pasado lunes el ciclo Todas las tardes, que conduce cada mediodía en El Nueve, fue Maju quien se tomó unos minutos para referirse al respecto. “Antes de comenzar el programa, porque este fin de semana me tomé el tiempo de ver todo tranquila porque considero que es un tema importante, pude ver unos videos que subió Chachi Telesco sobre algo que yo había participado en el Resumen de los Medios, un video hablando sobre el tema en el año 2007″, planteó sin vueltas.

“Quiero pedir disculpas públicamente a Chachi, realmente no fue mi intención, era otra época, eso no lo justifica. Me vi, volví a ver ese video en esa situación que me pone tremendamente mal. Se trata de ir aprendiendo y deconstruirse, estamos todos en deconstrucción. No volvería a hacerlo claramente, bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien, como lo dijo ella en sus videos y realmente pido disculpas públicamente”, aseguró Maju Lozano mirando a cámara.

La palabra de Maju Lozano sobre el tema Chachi Telesco

Es en medio de ese panorama que quien recogió el guante es la propia Telesco, quien a través de sendos mensajes en su cuenta de instagram, aseguró: “Pedir perdón es un acto revolucionario. Es por fin dejar de pensar en una para ponerse en la piel y el corazón de quien sufre. No siempre sabemos cómo hacerlo, a veces nos sale con negación, otras con justificación, otras veces escudándonos”.

Luego de ese comienzo de su mensaje, expresaría: “Unas pocas veces, muy pocas veces, vemos el milagro de la empatía en su máxima expresión. Y es entonces cuando el perdón se vuelve humano. Ojalá pronto todas aprendamos a hablar sin escudarnos. La sororidad se aprende”. De esa forma respondería al pedido de disculpas de Maju Lozano, para luego filmar un video con otra declaración.

“Me encuentro con que hoy en el programa, después de cinco días de mis publicaciones, Maju Lozano pidió disculpas públicas a mi persona. Las acepto, las dijiste y las acepto. Quiero decir algo muy claro, muy claro, que cuando las escuché me pasó y además que me bajó una data de escucharla. No es fácil saber pedir disculpas con empatía. No es para nada fácil, de hecho es una práctica para poner ponerse en el lugar del otro y por eso hace que repensemos si tenemos ganas de seguir hablando como estábamos hablando del otro”, comenzó su relato la actriz.

Además, aclaró: “Vos no hablaste de mí, vos denigraste de una manera perversa, cantaste, creaste una canción, la compilaste, un montón de cosas. Yo apelo a una frase que dijiste: ‘yo me estoy repensando, me estoy revisando’. Te invito a que repienses qué esperarías escuchar si te lo hacen a vos o a alguno de tus hijes. o una amiga muy muy querida tuya. ‘¿No fue mi intención?’ A quién le importa si no fue tu intención. Cualquier manera de justificación es nefasta en este caso. ‘¿Eran otras épocas? ¿No era mi programa? En ese momento, tanto como hoy, las personas podíamos elegir ser una mierda de gente, ser acosadores, o podíamos elegir ser empáticas”

Sobre el después de los sucesos ocurridos tras la divulgación de un video privado suyo, expresó: “Yo tuve en ese momento personas que eligieron en el 2007 ser empáticas conmigo. No estaban en el espectáculo y definitivamente no eras vos”. Luego ensayó lo que sería el pedido de disculpas que hubiera esperado: “Requería de humildad: ’Pido perdón a todas las docentes porque les falté el respeto. Pido perdón a todas las nenas y nenes porque les falté el respeto, a todas las mujeres de Argentina porque les falté el respeto, y pido perdón a la mamá y al papá y a toda la familia de Chachi y a Chachi porque les falté el respeto. Hice algo tan horrible...’, no es ‘hablé, ‘hice un video’, ‘hice algo tan horrible y estoy tan avergonzada de lo que hice’, y ahí vuelvo al punto donde empecé: yo sé que cuesta, cómo nos cuesta empatizar. Es una práctica empatizar y confió en tu revisión, en que empieces a hacerlo, a empatizar”.

“Y confío solamente porque te vi muy incómoda pidiendo estas disculpas públicas. Puede ser por varias cosas, yo elijo creer que es porque se te está rompiendo el ego, ese ego que te daba la omnipotencia de hablar de todas las mujeres como hablaste hasta hoy. Elijo creer que no es porque querés salvarte de la cancelación de un programa, que te dejen 9500 comentarios en un día en la cuenta de instagram que borraste y que prohibiste los comentarios. Y lo último que voy a decir: si me vas a proponer charlar en público, en tu programa, queriendo quedar como una persona por lo menos coherente con tus palabras, es que no me bloquees en instagram, que hace dos días que estoy bloqueada para etiquetarte, para hablarte, ¿Entonces cómo es? En la tele decimos ‘venite al programa, está abierto el espacio, sentémonos a reparar cualquier situación’, y me bloqueás de instagram? Repensate, es lo único que tengo para decirte. Y a todas las mujeres y a todas las periodistas amarillistas y a las chimenteras que todavía deciden seguir laburando de eso, jahan algo mejor con su vida, literal. Esto marca un hito sin precedentes en la televisión argentina, le estamos diciendo al periodismo: ‘Nunca más’”.

