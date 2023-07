La historia detrás del debut como actriz de Magnolia, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña (Video: FM Like)

La semana pasada, Eugenia China Suárez presentó “Desaniversario”, su segundo tema como solista y trabajo que formará parte de su primer álbum de estudio, del que hasta el momento no trascendieron mayores detalles desde que anunció su carrera como cantante habiendo firmado contrato con una discográfica.

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, dijo la actriz cuando presentó el tema en el que le canta a un desamor, a una expareja con la que no pudo cumplir su aniversario. Y de inmediato, al primero en que lo relacionaron fue con el también músico Rusherking, de quien se separó en abril pasado, un mes de celebrar su primer año de novios.

Y en el videoclip cuyo rodaje se realizó en la playa aparece Magnolia, su segunda hija y la primera fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien luego tuvo a Amancio. Allí, aparece caminando por la orilla del mar desojando un ramo de girasoles y la niña de cinco años la abraza.

China Suárez - "Desaniversario"

Invitada a FM Like, la China Suárez contó la historia detrás del debut actoral de Magnolia, quien tuvo la iniciativa y se lo hizo saber a su madre. “Lo de Magnolia fue en el momento, no estaba pensado, no estaba en el guion”, dijo la actriz y reprodujo el diálogo con la pequeña de cinco años quien la acompañó al rodaje y pidió tener una participación. “Claro, me vio que me estaban filmando a mí y dijo ‘¿por qué a ella sí y a mí no?’”, destacó.

—Mamá, yo también quiero actuar.

—¿En serio? Pero mirá que te va a ver todo el mundo. ¿Tenés ganas?

—Sí, mamá, por favor. A mí me encanta.

“Y bueno, que venga Magnolia en un momento”, recordó la ex Casi Ángeles sobre la indicación que le dio entonces a la producción. Y contó la ansiedad que le generó a la niña que no veía la hora de filmar su participación. “¿Y cuándo viene mi parte? ¿Cuándo me toca?”, preguntaba una y otra vez.

La aparición de Magnolia Vicuña en el videoclip de la canción de la China Suárez

Magnolia Vicuña le pidió a la China Suárez debutar como actriz en su videoclip

“Y ahí apareció”, resumió sobre la participación de su hija en el videoclip de “Desaniversario” quien más temprano, y sin preverlo, se había maquillado. Así lo contó la actriz: “Está toda delineada porque se maquilló un rato antes, jugando”.

Por su parte, consideró que le pareció adecuada la aparición de Magnolia ya que en el tema habla de su refugio, lugar que ocupa ella en su vida.

En marzo pasado, quien también tuvo su debut como actriz en un videoclip de la China fue Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Por ese entonces, también fue la niña que está a punto de cumplir 10 años quien le pidió a su madre tener una participación en “Hipnotizados”, el tema que lanzó con Rusherking: “Es un plano angelical. No porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad”, recordó por ese entonces.

Captura de la participación de Rufina en el videoclip de Hipnotizados

“Yo la puse a prueba”, aseguró, en diálogo con Fernando Dente en su programa de América, quien debutó en la actuación cuando tenía más o menos la edad de su hija. De igual forma, contó que le pidió autorización a Nicolás Cabré para que su hija apareciera en el videoclip. Por ese entonces, el actor se encontraba trabajando en México, motivo por el cual se comunicaron a través de una videollamada. “No, mamá. No me va a dejar”, le decía Rufina a la China pensando en que su padre se opondría a la exposición. “Vas a ver que sí”, intentó animarla ella.

Finalmente, la actriz tuvo razón: Cabré accedió. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta. Lo agarramos en un re buen día”, resaltó y reprodujo el diálogo que el actor tuvo con su hija a la distancia, antes de autorizarla.

—Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?

—Sí, papá, por favor.

—Bueno, listo.

Hipnotizados, el video de Rusherking y la China Suárez

“Ya está más grande, ya decide. No es un bebé”, consideró la China Suárez sobre su hija que los próximos días cumple 10 años y quien dice que quiere seguir los pasos de sus padres: una carrera artística en los medios de comunicación.

Una vez que terminó el rodaje del videoclip, y feliz con el resultado, la actriz llamó por teléfono a su expareja para destacar el rol de su hija. “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición”, le contó a Cabré y en diálogo con Dente, agregó: “Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba’. No es que a las dos horas te querés ir, es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

