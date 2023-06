La China Suárez reveló los detalles de Desaniversario, el tema que presenta tras su ruptura con Rusherking

La China Suárez estrena Desaniversario

Duró un año y corrió mucha agua bajo el puente. Idas, vueltas, regalos, rumores y declaraciones en publico y en privado. Sin embargo, el pasado 7 de abril la China Suárez confirmó su separación de Rusherking con un desgarrador mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó.

Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre del músico-, por su parte, fue un poco más frío en el comunicado que subió en sus historias de Instagram. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, señaló en un texto de letras blancas y fondo negro.

El 24 de mayo, al cumplirse un año de la primera vez que no se escondieron de los medios, la actriz y cantante volvió a utilizar las redes para dejar un mensaje. En su cuenta de Instagram publicó una imagen donde podía leerse: Desaniversario 24/05, que incluye la preposición “des”, tachada, lo que generó una andanada de comentarios por parte de algunos de sus 6.4 millones de seguidores.

La China Suárez habló en instagram sobre Desaniversario

“China suelta esa fecha. Lo pisado, ya pasado está. Tu mantente soltera. Es lo mejor porque disfrutas de tu misma. Tu no necesitas a nadie para estar completa”, expresó uno de los seguidores, en tanto que otra afirmó: “Dejen de decirle qué hacer. Dejen de de decirle que suelte o que ya pasó. Dejen de meterse en su vida. Es irritante ver cómo se meten en todo o cómo le dicen qué hacer o decir, y cuando no lo hace, otros se lo inventan. No parecen fans”.

Finalmente se supo a qué se refería la actriz y cantante al publicar esa palabra: el título del nuevo tema que se presentará formalmente la noche de este jueves 29 de junio, del que publicó un pequeño adelanto en video que ya superó las 115.000 reproducciones, además de un texto revelador: “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, señaló junto a la imagen de un corazón con una venda, como recuperándose de una herida.

Es que desde el comienzo de la historia entre ellos, la actriz siempre se mostró en una actitud distinta del resto de sus relaciones, como esa entrevista que dio el Noche al Dente, por América, y en la que contó los inicios y el gesto que la hizo ver que quería un futuro al lado del músico. “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, había contado tan solo días antes de que todo terminara.

