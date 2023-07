Evangelina Anderson habló de cómo se adapta su familia a la Argentina y si se cruzó con Wanda Nara

Evangelina Anderson sigue disfrutando de sus días en la Argentina acompañando a su esposo, Martín Demichelis, en su reciente trabajo como director técnico de River Plate. La familia llega proveniente de Alemania, donde residieron durante la última década. Y después de las primeras semanas retomando el ritmo argentino y acomodándose a una nueva vida en este país, la modelo habló con Intrusos (América) para dar detalles de cómo le está resultando esta gran mudanza intercontinental.

“Los chicos se adaptaron súper bien a la argentina, ellos se adaptan muy rápido... Una por ahí tiene miedo de eso, porque ellos nunca vivieron acá y era como el cambio grande. Pero siempre se sintieron tan argentinos desde adentro. Uno nació en Alemania, las nenas en España y ellos se sienten argentinos”, comenzó contando Anderson sobre Bastian, Lola y Emma, los hijos que tuvo con el exdefensor de River, Bayern Munich y la selección argentina de fútbol.

“A ellos les preguntan: ‘¿De donde sos?’. ‘De Argentina’. en la escuela llevaron siempre la bandera argentina. Acá está la familila y siempre mantuvimos los lazos bien unidos”, agregó a continuación.

Evangelina Anderson y toda su familia

Luego el notero del programa que conduce Florencia de la V le preguntó por cómo anda su hijo mayor, que está en las inferiores del Millonario haciendo sus primeros pasos como futbolista. “Bien, súper bien, está feliz, está viviendo un sueño. Con los entrenamientos va súper, muy bien”, remarcó por un lado y por el otro, en cuanto a la parte de los estudios -está haciendo la escuela secundaria-, Evangelina dice que también le está yendo bien porque “es muy aplicado y lo hace muy bien”.

Asimismo, dice que le ve futuro como jugador. “La verdad que sí, porque es muy tenaz, le pone mucha garra, es bueno, tiene condiciones. Desde muy chiquito se prepara. Yo sí le veo futuro. ojalá, pero no es una prioridad. Él sabe que es lo que quiere”, dijo Anderson al respecto.

Uno de los compañeros en la división de Bastian es Valentino López, hijo de Maxi López y de Wanda Nara, en el pasado archirrival de Evangelina luego de una disputa pública que tuvieron tras un encontronazo en una temporada teatral veraniega en Villa Carlos Paz. “¿Se encuentran con Wanda en los partidos?”, quiso saber el cronista. Pero Anderson dice que no. “Comparten categoría los chicos pero no me crucé la todavía”, dice. ¿Y la saludaría con buena onda si se vieran en algún entrenamiento? “Después de tantos años, sí, buena onda... Pasaron muchos años. Aparte tenemos a los chicos en común, que van a la misma escuela”, aseguró la mujer de Demichelis.

Evangelina Anderson vivió durante muchos años en Alemania

Por último, ella dice que también necesita adaptarse luego de este radical cambio que está experimentando la familia que había echado raíces en Europa debido a la exitosa carrera de Demichelis. “Bueno, soy de acá, soy argentina. Pero estoy con el tema de la mudanza, porque me llegó el camionazo de las cosas de Alemania, que me llegó la semana pasada. Entonces estoy con eso, todavía. Y organizando todo, además. Pero bien, estoy muy feliz”, cerró con una sonrisa.

