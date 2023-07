Volvieron los profiteroles a Masterchef y María Sol quedó eliminada

María Sol quedó eliminada de Masterchef

En la noche de este domingo, se llevó adelante una nueva gala de eliminación en Masterchef. En primer lugar, Aquiles, Rodrigo, Rodolfo y Daniela, ganadores de las estrellas de la semana, tuvieron una mini prueba para saber cuál de ellos iba a subir al balcón: preparar un bife en sartén con manteca, hierbas y ajo en 10 minutos. Después de que el jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui anunciara la consigna, Wanda Nara puso a correr el reloj.

Tras la degustación de los chefs, quien se salvó y pudo continuar una semana más en el programa fue Aquiles. El resto se sumó a los otros participantes que peleaban por su continuidad en el programa: Antonio, Estefanía, María Sol y Silvana.

El desafío de la noche era uno de los “grandes clásicos” del programa, según explicó Martitegui. Y enseguida mostró una pirámide de 75 profiteroles rellenos con crema pastelera y unidos por un crocante de caramelo, para el cual tenían 70 minutos de tiempo de preparación, un canasto con ingredientes y la receta que tenían que seguir al pie de la letra. Como era de esperar, a ninguno le resultó simple la propuesta. Sin embargo, cumplido el tiempo, la decisión estuvo en manos del jurado.

La torre de profiteroles propuesta por el jurado

Cada uno de los participantes fue pasando con su Croquembouche para recibir la devolución de los especialistas que, en líneas generales, creyeron que era la noche en que mejores resultados habían logrado con esta propuesta de repostería. Después de deliberar, los chefs coincidieron en tomar una decisión. En primer lugar, llamaron a Antonio, Silvana, Estefanía y Rodrigo, para anunciarles que continuaban en el certamen. Luego convocaron a Rodolfo, Daniela y María Sol. El primero, a pesar de sus fallas, siguió en competencia. Así que la definición quedó entre las dos mujeres.

“La nueva eliminada de Masterchef es...María Sol”, anunció Martitegui. “Me toca irme a mí. Obviamente que me duele, uno nunca se quiere ir de la competencia. Pero estoy muy feliz porque voy a volver a ver a mi familia”, dijo la estudiante de agronomía oriunda de Córdoba en el backstage. Por su parte, Daniela señaló: “Me quería quedar porque quiero seguir demostrando lo que puedo dar. Pero a la vez no me sale estar contenta. Su ausencia en las cocinas se va a notar cada minuto”.

Mientras la participante intentaba en vano contener las lágrimas, Donato le recordó: “Yo me llevo una foto muy linda que es afuera de este lugar. Cuando viniste a hacer la prueba y salimos, yo estaba esperando un auto y vi, del otro lado de la calle, a vos con tus padres. Hermosos. Así que te vamos a recordar por esto, por tu luz, tu simpleza y, sobre todo, por haber conocido Sampacho”.

“Jamás pensé que me iba a cambiar la vida así. Y les agradezco a ustedes tres que, sacando que son excelentes chefs, yo me quedo con las personas. Todos quisieran estar en mi lugar y poder conocerlos”, le dijo la joven a los miembros del jurado empapada en llanto. Y concluyó: “Hoy se termina un sueño pero arrancan más, así que estoy feliz también porque voy a ver a mi familia después de cuatro meses”.

