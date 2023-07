Anabela Ascar reapareció en un lugar público: “Quiero volver a hacer mi programa”

Una breve descripción del video Encontraron a Anabela Ascar en la noche porteña

Anabela Ascar fue la figura más icónica de Crónica TV. Y, desde su programa Hechos y protagonistas, durante años se dedicó a descubrir y entrevistar a los personajes más “bizarros” -según su propia definición- de la Argentina. Sin embargo, después de la muerte de Héctor Ricardo García, dueño de la emisora y su pareja durante más de dos décadas, entró en un conflicto con los herederos del periodista que le reclamaban la casa en la que ambos habían habitado. Y, desde entonces, la locutora optó por alejarse de los medios.

Lo cierto es que, días atrás, las cámaras de Socios del Espectáculo encontraron a Anabela cenando en el restaurante El Corralón, conocido por ser uno de los lugares más elegidos por los famosos, junto al humorista Alfredo Silva. Y, a pesar de su sorpresa, la mujer accedió a dialogar unos minutos con el cronista Santiago Riva Roy. “Vayan a buscar a la gente famosa”, fue lo primero que dijo en tono de humor mientras trataba de camuflarse con una capucha y una bufanda. Sin embargo, después dio detalles de su presente y de su futuro laboral.

“Yo los entiendo a ustedes, pero ya me fui de la televisión. ¿Para qué voy a volver?”, comentó mientras se subía a su auto, tratando de minimizar el interés público por su persona habida cuenta de que no está trabajando. Pero luego se sinceró sobre su situación: “Me veo en mi casa, tranquila. Voy a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”.

Anabela Ascar en su programa de Crónica TV

En ese momento, el notero del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por ElTrece le preguntó: “Cuando la ves a Zulma Lobato o los personajes que se hicieron históricos en tu programa, ¿qué sentís?”. Y Anabela contestó desafiante: “Mirá, sabés la cantidad de bizarros que hay para hacer ahora... ¡No sabés! Si yo vuelvo a la televisión ahora hago un desastre”.

Lo cierto es que, durante toda la nota que Ascar dio sentada en el lado del acompañante del coche, Silva asomaba su cabeza por la ventanilla para poder ser captado por las cámaras. Y, una vez terminada la charla con Anabela, decidió bajar del vehículo para contar en detalles los planes que tienen juntos en materia laboral. “Ella es mi amiga. Estamos armando un proyecto para un programa de radio que sea de música y humor”, contó el humorista. Y dejó en claro que lo único que les falta para que esta idea vea la luz, es que una emisora los convoque para llevarla adelante.

Cabe recordar que las últimas veces que se la había podido ver de lejos a Anabela, ella estaba con un gesto adusto. Y es que, tras un dictamen de la Justicia, a principios del 2022 fue desalojada de la casa de Belgrano R donde había vivido junto a García. Desde entonces, debió mudarse a otro lugar para reorganizar su vida y dejar que los herederos del periodista dispusieran de la vivienda, que ya fue vendida y en cuyo terreno se construirá una torre. Sin embargo, en este oportunidad, Ascar se mostró muy distendida y de muy buen humor.

