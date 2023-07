Coco Sily fue a ver a Cecilia Caramelito Carrizo en su estreno teatral

Cecilia Caramelito Carrizo debutó con Cantando sobre la mesa (RS Fotos)

La noticia sobre el incipiente romance entre Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo la dio Agustín Rey en Argenzuela, por Radio 10, hace una semana. Y, a las pocas horas, fue el mismísimo conductor de Noche de Mente, por la Televisión Pública, el que se la confirmó a Teleshow. “Sí, estamos saliendo”, dijo sin poder ocultar su felicidad el creador de La Cátedra. Y la animadora infantil suscribió a sus palabras.

Así las cosas, este domingo, los flamantes novios se mostraron por primera vez juntos. Es que Cecilia debutó en el Teatro Astros con la obra Cantando sobre la mesa, que protagoniza junto a Dan Breitman y gran elenco. Y Coco, que ya no es un niño ni tiene hijos en edad de ver espectáculos infantiles, fue uno de los invitados especiales al estreno y llegó acompañado por su hija Dana.

Coco Sily y su hija Dana (RS Fotos)

Cabe señalar que, para evitar que la primera aparición pública de la pareja opacara el estreno de la obra, tanto Cecilia como Coco evitaron posar juntos frente a las cámaras. Sin embargo, en diálogo con Socios del Espectáculo, ambos hablaron del comienzo de su relación y se mostraron de lo más enamorados. Recientemente separada de Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos Lorenzo y Benito con quien estuvo 25 años casada, Caramelito se mostró feliz de volver a apostar al amor.

“Vine a pedir trabajo a la radio y me encontré con una persona”, comenzó diciendo Carrizo en diálogo con Walter Leiva para el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por ElTrece. Y es que, según parece, Cupido la flechó cuando empezó a trabajar en la 107,5, emisora que dirige Sily, hace algo más de un mes.

Caramelito volvió a encontrar el amor tras su separación (RS Fotos)

Sin embargo, parece que el actor ya la tenía vista desde un tiempo antes. “Ella vino a mi programa y, charlando mientras estábamos esperando para empezar a grabar, donde tomamos un café y hablamos de otras cosas, yo quedé fascinado con ella como mujer. Y me animé a decirle: ‘¿Te dan ganas de comer algo?’”, relató Sily. A lo que Cecilia accedió. “Me nació decirle que sí, no lo dudé”, reconoció la animadora.

Luego Coco se explayó: “Fueron cenas maravillosas, de esas que duran horas...Donde no podés parar de hablar, te encanta lo que el otro te dice, te gusta, te interesa. Había una conexión”.

Caramelito y Dan Breitman protagonizan Cantando sobre la mesa (RS Fotos)

Sobre qué le atrae de Sily, Caramelito señaló: “Es muy bueno. Muy compañero. Es todo muy lindo”. “Ella es una mujer que ha vivido situaciones que la fueron curtiendo en su vida. Y esto la transformó en una gran mujer. Así que yo quedé fascinado de inmediato. Eran charlas que no querían que se terminen nunca”, agregó el actor.

“Siempre me pareció una persona súper interesante. Me encantaba escucharlo. Su humor me encantaba, pero también su forma de pensar. Y ahora lo confirmó”, sumó Cecilia sobre Coco. Y él concluyó: “De esa conexión se dio que hoy estemos empezando a transitar un camino juntos, con mucha tranquilidad”.

Sily se había separado de su última novia conocida públicamente, Tamara, en medio de la pandemia y lo confirmó en Almorzando con Mirtha Legrand, en mayo del 2021. El actor es padre de cuatro hijos, Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltazhar, fruto de su matrimonio con Silvia, con quien mantiene una excelente relación.

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily, enamorados (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

