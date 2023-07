En qué películas trabajó Leandro De Niro, el nieto de Robert que soñaba con tener una carrera a la altura de su apellido

Robert De Niro junto a su hija Drena y su nieto Leandro (Instagram)

Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro, murió a los 19 años. El actor de 79 años tiene siete hijos y su hija mayor, Drena - de su primer matrimonio con Diahnne Abbott - compartió en las redes sociales la triste noticia. “Mi hermoso y dulce ángel. Te amé más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Fuiste la alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”, escribió.

Robert, por su parte, emitió un comunicado a People expresando su profunda angustia por la pérdida de su amado nieto. Agradeció las condolencias recibidas y pidió respeto a la privacidad de la familia mientras enfrentan este devastador presente.

Leandro, quien vivió gran parte de su vida lejos del foco mediático, dejó un legado en el mundo del cine, en el que se encontraba tratando de seguir los pasos de su abuelo. Allí, por caso, fue posible verlo en la pantalla grande en películas como A Star Is Born” (2018), donde compartió pantalla con su madre interpretando justamente el papel de hijo: allí es Leo Stone, mientras Drena interpretaría a Paulette Stone.

Leandro De Niro y su madre en A Star ir Born

Drena es hija de Robert De Niro, quien la adoptó en 1976 mientras estaba casado con Diahnne Abbott. Abbott y Robert se separaron en 1988, pero la leyenda de Hollywood permaneció en la vida de Drena, la primera de la línea familiar De Niro en seguir los pasos de su famoso padre, obteniendo su primer crédito actoral como recepcionista en Grace of My Heart, película de 1996 basada libremente en la vida de la cantautora Carole King .

También aparecieron juntos en la película de 2005 The Collection y en la de 2018 Cabaret Maxime, con mucha menos repercusión que la última en la que participaron, claro está, aunque hoy poco información de él ya que era una persona que vivió lejos de la exposición mediática, incluso sin tener alguna red social. Incluso, aunque sus padres están activos en Instagram, rara vez publican fotos de su hijo.

Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro, falleció a los 19 años de edad Foto: Instagram/drenadeniro

La relación de Leandro con su padre, Carlos Rodríguez, un reconocido escultor y grafitero conocido como Mare139, no fue ampliamente documentada. Sin embargo, Carlos trabajó con Robert De Niro en el ámbito profesional, participando como documentalista de la película El buen pastor (2006) y formando parte de su equipo de edición. En mayo de 2022, Carlos compartió una instantánea de Leandro durante un viaje de padre e hijo a un museo: “Hace 10 años llevé a mi hijo Leo a uno de mis museos favoritos, el Hirshhorn, y nos maravillamos con la escultura del futurista italiano Giacomo Balla, Lines of Force ll ¡Mira esa alegría!” subtituló una foto retrospectiva de Leandro mirando una escultura.

Carlos es un grafitero, pintor y escultor que creció en East Harlem, según el Hip-Hop Education Center (HHEC). Además de su notable trabajo de graffiti en lo subtes en los años 70 y 80, a él también se le atribuye el diseño y la creación del premio Black Entertainment Television (BET), que se otorga cada año a personas destacadas de la industria del entretenimiento.

“Mi querida Drena… las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos”, escribió Carlos. “En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR sin LEO”, cerró.

Desde siempre, a Drena le gustaba la idea de que Leandro creciera en el mismo ambiente artístico que ella, siguiendo incluso sus pasos dentro del cine. “Siempre quise que mi hijo tuviera una vida exactamente igual a la mía mientras crecía, pero ahora que soy madre, sé que será diferente”, había declarado años atrás la actriz al medio Avenue.

