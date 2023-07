El viaje de Nicole Neumann junto sus hijas Sienna y Allegra, en medio del conflicto con Indiana Cubero

Nicole Neumann y sus hijas en Misiones

Nicole Neumann viajó a Misiones con sus dos hijas Allegra y Sienna Cubero. No fueron las tres solas ya que en las fotos que compartieron en sus redes sociales se puede ver acompañadas por amigas. Posadas y San Ignacio, fueron los destinos recorridos por la modelo y parte de su familia que llegó a la provincia para acompañar al piloto Manuel Urcera, su actual pareja, que compitió este domingo en el Turismo Carretera.

Nicole posteó en su Instagram historias con postales desde las Reducciones de San Ignacio. Los vestigios de lo que fue una de las civilizaciones más impprtantes del siglo XVII llamó la atención de Nicole quien lo reflejó en sus fotos. Allí se la pudo ver acompañada de un numerosos contingente.

“Todas las maravillas que buscás están en tu interior”, dice uno de los cuadros que Nicole subió a su perfil de Instagram. “Un poco de historia y un té, rodeada de arte en la casa de Alicia en el País de las Maravillas”, expresó en otro de sus posteos donde compartió algunas fotos de su paso por ese punto turístico misionero. “Compañeras de carreras”, escribió Neumann en una de las últimas imágenes que compartió este domingo, donde posó a pocos metros de Manu Urcera.

Nicole Neumann en las ruinas de San Ignacio

Nicole Neumann, sus hijas y amigas en las Ruinas de San Ignacio

Nicole Neumann y sus hijas acompañando a Manu Urcera en el TC

Desde hace un tiempo, Nicole Neumann y su hija mayor Indiana ya no viven juntas, de hecho la adolescente agarró sus cosas y se mudó directamente con su papá Fabián Cubero. La trama adquirió notoriedad pública por las señales que soltaron las protagonistas en las redes sociales, dado que ambas demostraron una ausencia de publicaciones en conjunto.

La modelo desde un comienzo procuró no meterse en la polémica y ante cada consulta de los medios insistió en que solo desea proteger a su heredera y que no se va a referir a un tema tan privado, del ámbito propio de la familia. Más allá de las declaraciones que puedan hacer de ambos lados, lo concreto es que todo quedó más expuesto al confirmarse que la menor no acompañó a su madre en viajes, celebraciones e incluso fiestas importantes como Navidad o Año Nuevo.

Rafael Cuneo Libarona, abogado de Nicole Neumann, quien en declaraciones a LAM aseguró: “Hoy hablé con ella y estuve con ella, está muy triste, porque ¿qué pasa en esta realidad cruda? Seguramente sus hijas ya se enteraron de estas situaciones en el recreo del colegio porque una madre le cuenta a su hija, la hija le cuenta a la hija de Nicole y todo esto genera una convulsión que no debería suceder”.

“Nicole como madre, entonces, tiene que estar conteniendo, consolando, tratando de explicar lo inexplicable y esto genera una revolución enorme. Llamados telefónicos de madres del colegio, de autoridades del colegio, permanentes, de qué está pasando. Y perdón, pero el disparador son los dichos alocados de una abogada en televisión”, aseguró el letrado en referencia a quien eligió Fabián Cubero como su patrocinante.

Además, Cuneo Libarona expresó: “Todas estas cosas no deberían suceder, pero bueno, está muy triste, pero muy firme, me consta porque la conozco en su rol de madre y es una muy buena madre”. Fue en ese instante que quien tomó la palabra fue Ángel de Brito: “Lo contamos mil veces acá, con Yanina hemos viajado con ella y con sus hijas, con las dos más grandes y la verdad que vimos a una madre que se ocupó mucho. También lo vimos a Cubero”.

