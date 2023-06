Nelson Castro y Dominique Metzger dieron detalles de la entrevista a Aníbal Lotocki: “Lo vi nervioso”

Nelson Castro y Dominique Metger hablaron después de la entrevista a Aníbal Lotocki

En la emisión del miércoles de Telenoche (El Trece), Nelson Castro y Dominique Metzger entrevistaron al médico Aníbal Lotocki, quien fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis.

Durante la charla, el doctor sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”. Además, señaló: “Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”.

Un día más tarde, los conductores del noticiero de El Trece dieron su opinión sobre la entrevista al médico en el ciclo Intrusos (América). “La verdad es que cuando el productor ejecutivo Martín nos dijo que venía Lotocki a Telenoche me sorprendió, porque me parecía fuerte en el contexto: decide hablar y periodísticamente siempre es una gran nota porque no habla mucho”, explicó Dominique.

Respecto al comportamiento del médico, la periodista señaló: “Estaba nervioso, estaba acompañado por la mujer y por alguien que hace prensa. Que un médico tenga un agente de prensa me llamó la atención, por ahí es común y lo desconozco. Lo vi nervioso y un poco desconectado de la realidad”.

Además, se refirió al cruce que hubo entre Lotocki y Pamela Sosa, su expareja y una de las recurrió a la Justicia para demandarlo por mala praxis: “Ella estaba escuchando, no era la intención cruzarlos. Después de Lotocki íbamos a ir con Pamela Sosa, él se había ido y volvió solo para hablar, para escuchar. Me llamó la atención porque ya lo habíamos despedido y volvió. Me parece que está muy interesado en su imagen y lo que podía parecer ante el resto de la gente”.

Dominique afirmó que no creyó los dichos del doctor durante la charla y recordó que él se defendió diciendo que “no hizo nada malo” y “nada ilegal”, incluso se desligó de los problemas renales de Luna. Además, aseguró que Lotocki había manifestado que podía “andar por la calle” y seguir “siendo médico” como lo estaba haciendo hasta ahora.

Por su parte, el doctor Nelson Castro también se refirió a esta entrevista: “Es nuestro trabajo, siendo médico fue una discusión médica más. Estábamos discutiendo sobre un tema tan doloroso y penoso, para mí fue muy importante estar con Dominique porque ella le pudo dar el aspecto humano y permitir que lo técnico fuera una parte (de la nota), la necesaria, para no entrar en un ateneo médico que hubiera perdido el interés para la gente”, analizó.

Además, el periodista se refirió a la falta de empatía del entrevistado: “Esta en la base del problema de todo este caso, los médicos podemos cometer errores, después está la actitud y estamos acompañando al paciente, sobre todo cuando tiene estas consecuencias a la largo plazo”. Respecto al comportamiento del doctor, aseguró: “Fue impactante verlo, observarlo en la entrevista con toda esta actitud de distancia”.

Luego, se refirió al comportamiento general que deberían tener los médicos cuando un paciente sufre consecuencias negativa sobre su salud tras someterse a una intervención: “Cuando se comete un error uno dice: ‘Voy a estar al lado tuyo’, para ver cómo te puedo acompañar, para ver qué paso. Porque nadie quiere dañar a un paciente, pero cuando lo daña se hace cargo. Eso fue algo que faltó en su actitud”.

También Castro hizo un análisis del comportamiento del médico: “Una falta de culpa que es muy propia de carácter psicopático, quien actúa así cuando hace un mal tiene esa característica psicopática”. Cuando le preguntaron si le creía al entrevistado, el conductor respondió: “El punto que no fue creíble fue cuando dijo: ‘Yo le informé de todos las posibles consecuencias’. Eso no me resultó creíble... Silvina Luna dice que no le informó nada”.

Por último aprovechó para remarcar que este caso debe generar un aprendizaje: la importancia de que los cirujanos plásticos conozcan bien el historial médico del paciente. “Un procedimiento tiene sus riesgos. Existe esta idea de que la cirugía estética es inocua y no lo es”, explicó Castro.

