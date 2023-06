Pamela Sosa cruzó en vivo a Aníbal Lotocki: "¿Por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal?" (Video: Telenoche, El Trece)

Mientras Aníbal Lotocki se había presentado en vivo en el estudio de Telenoche, en El Trece para romper el silencio por primera vez desde que se conociera la noticia de la salud crítica de Silvina Luna, la que irrumpió desde un móvil fue Pamela Sosa.

La vedette, quien fue pareja del médico por 8 años, se comunicó para pedirle explicaciones acerca de los procedimientos que había realizado Lotocki en su cuerpo. “Más allá de que esté prohibido el metacrilato, yo con Lotocki no hablé nunca más desde hace muchos años, pero me hubiera gustado preguntarle por qué tengo siliconas en las piernas, si la única intervención que yo tuve en mi vida fue junto con él cuando era mi pareja”, arrancó diciendo, luego de solidarizarse y pedir por la recuperación de la salud de Silvina Luna, quien está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

Pamela Sosa, sobre Aníbal Lotocki: "Es un enfermo psicópata narcisista" (Video: Telenoche, El Trece)

Desde el piso, el médico respondió que no estaba demostrado que ella tuviera siliconas líquidas en su cuerpo. Pero Pamela continuó: “En el juicio que ganamos nosotras, las denunciantes, estuviste condenado por 4 años, yo estuve 8 años en pareja con vos y sé muchas cosas de vos, cómo guardabas el polímero, ese polvito que mandaban a limpiar, en Chile también tuviste problemas, ¿por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal?”.

En un fuerte cruce, la vedette insistió: “Quiero que me respondas por qué tengo silicona líquida en mi cuerpo si nunca me dijiste que ibas a colocármela. Eso me provocó una diabetes. Si así me trataba a mí que era su mujer, no quiero pensar con las demás pacientes”.

Pamela Sosa cuando eran pareja, antes de que ella lo denuncie por mala praxis (Archivo)

Ante la incomodidad de confrontar con su expareja, quien también lo denunció ante la Justicia por mala praxis, Pamela agregó: “Si él se quiere retirar está todo bien pero me gustaría que me explique a mí esto”. Entonces, Lotocki tomó la palabra y hablando por encima de ella dijo que no estaba demostrado lo que decía. “En el juicio oral se demostró que era metacrilato y se hizo el estudio en el INTI, si fuera como ella dice estaría condenado por usar silicona líquida”, refutó el médico.

A los pocos minutos, los conductores de Telenoche despidieron a Lotocki, quien se retiró de inmediato. Acto seguido, Sosa continuó con su descargo. “¿En algún momento él pidió perdón?¿Y saben por qué no lo hizo?. Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, sentenció.

“Yo me di cuenta de lo que tengo recién diez años después de la cirugía que me hizo. Él me operó en el 2006 por primera vez y me enteré en el 2016 por otra cirujana que me mandó a hacerme estudios. Pero hoy el caso no soy yo, es Silvina en este momento”, se solidarizó la modelo.

Pamela Sosa tiene problemas de salud y fuertes dolores en el cuerpo tras las cirugías que Aníbal Lotocki le practicó (Archivo)

Cabe recordar que Pamela también tiene problemas de salud y que ella lo denunció a Lotocki por las consecuencias secundarias de las sustancias que le introdujo en su cuerpo. “Ahora estoy medicada para poder soportarlo. Aparece cuando estoy sentada, hago ejercicios o algo muscular. Yo era una mujer sana. Nunca creí que Aníbal podía hacerme mal. Hasta que consulté a la doctora Mónica Militto y me abrió los ojos”, había afirmado en una entrevista con Gente en el 2016.

Seguir leyendo: