Las lágrimas de Virginia al ver a Aníbal Lotocki opinando de su salud y de Silvina Luna: “Convivo con el dolor hace 15 años”

La palabra de Aníbal Lotocki tras ser denunciado por Virginia Gallardo (Video: "Telenoche", eltrece)

“Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”, aseguró Aníbal Lotocki durante la entrevista que dio el miércoles por la noche en Telenoche tras la internación de Silvina Luna, a quien le realizó un tratamiento estético en 2011 en el que le inyectó biopolímeros en sus glúteos, lo que le produjo hipercalcemia e una insuficiencia renal. Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión, y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina, por el delito de lesiones graves que Silvina inició en conjunto con Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa. “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”, agregó sobre la ex Gran Hermano que las últimas dos semanas estuvo sedada y con respirador por una falla multiorgánica mientras espera un trasplante de riñón. Mientras él hablaba en televisión, los médicos lograron extubarla, reconoció a su hermano Ezequiel, quien está a su lado de manera incondicional, y está continúa en terapia intensiva y haciéndose estudios.

En la nota que Lotocki le dio a Dominique Metzger y Nelson Castro, además, se refirió a la denuncia que le hizo tiempo atrás Virginia Gallardo, quien también lo denunció por haberla operado a sus 21 años y haber comenzado a sufrir las consecuencias tres meses después. Además, sostiene que desde entonces vive con dolores permanentes.

“Virginia tiene alguna enfermedad, ¿conocés alguna enfermedad que ella tiene?”, le preguntó el invitado a la conductora del programa, quien respondió: “Ella dice que tiene muchos dolores en su cuerpo todos los días, que no pudo bailar más”. “Ah, porque yo la veo bailar, eh. En sus redes sociales y por algún lugar en la Costanera bailando todas las noches”, agregó el médico que terminó cruzándose en vivo con su expareja, Pamela Sosa, quien también lo denunció por mala praxis.

Este jueves, luego de haber escuchado las declaraciones de Lotocki, Virginia Gallardo rompió en llanto al recordar lo que vive desde hace 15 años cuando se operó con él. “Me pongo fuerte por la situación pero es claro que no superamos esto y cuando suceden casos como el de Silvina, todas entramos en alarma. Es real”, y detalló que permaneció “horas hablando con el médico, viendo a qué estudios nuevos podemos acceder, y si esto existe porque la realidad es que no”.

El llanto de Virginia Gallardo al hablar de la denuncia a Aníbal Lotocki (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Virginia lamentó que Lotocki estuviera en televisión luego de las demandas que ella y otras personas le hicieron. “Yo pasé por dos mediaciones, y esa misma respuesta que dio ayer sobre el baile, mientras yo padecía los dolores y pese a todo, porque soy así y voy a ser así toda mi vida, buscaba miles de alternativas médicas, desde estudios, terapias no solo psicológicas sino fisiológicas, y seguía bailando en la Costanera, en el Bailando, en el teatro, (lo voy a hacer) en donde tenga ganas siempre y cuando me de el cuerpo y los dolores”.

“Convivo con el dolor hace 15 años y ya es una naturalidad en mi diaria pero él sabe que ¿cómo demostramos eso?”, continuó quien tuvo dos mediaciones con Lotocki. “Yo me operé hace 15 años, estamos en 2023 y también es un hartazgo para nosotras. Entiendo que los medios nos busquen, pero ¿qué mas quieren que digamos? Nosotras queremos que se haga cargo de lo que hizo y que la Justicia actué. Yo quiero Justicia, no me importa el perdón. ¿Cómo voy a esperar que él empatice con nosotras cuando su hermana y su actual mujer tienen lo mismo en el cuerpo? Hace dos años murió un hombre y fraguaron la historia clínica”, agregó Virginia Gallardo.

Por su parte, sostuvo que cuando ella fue su paciente -y aclaró que no le pagó ya que la intervención fue a través de canje- el médico no le había hecho la salvedad de que no es cirujano plástico. “Es todo mentira, todo lo que dijo no me cabe”, aseguró sobre las declaraciones del profesional en el noticiero de El Trece.

Virginia Gallardo conto las consecuencias que tuvo tras la intervención estética con Aníbal Lotocki (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

En tanto, remarcó que el doctor tampoco le había hablado sobre las consecuencias que podía traer el tratamiento que se realizó. “Me operó en un departamento, me dijo que duraba 15 minutos, que era ambulatorio, que volvía a mi casa”, dijo y detalló que el inmueble de ese entonces estaba ubicado en la Avenida Córdoba y Cerrito e indicó que “no estaba habilitado” para aquella práctica..

Luego, detalló cuáles fueron las consecuencias que sufrió tres meses después de aquella intervención. “Tuve ruptura parcial del tendón, que me dejó inhabilitada para mover las piernas. Lloraba todos los días del dolor”, dijo sobre el malestar que sufre desde entonces y por el que realizó consultas con todo tipo de profesionales y kinesiólogos.

“Yo lo llamaba (a Lotocki) llorando del dolor, me decía ‘vení, Vir’, y me colocaba un líquido que luego supe que era un analgésico. Me decía ‘Es normal, va a pasar’. Nunca me hizo un estudio, me inyectaba y me largaba a mi casa”, agregó la panelista este jueves en Socios del espectáculo.

