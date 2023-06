El fallido debut de Estefi Berardi en Pasaplatos Famosos: prendió fuego la cocina

El incidente de Estefi Berardi en Pasaplatos

Desde el momento en que se anunció su salida de LAM, mucho se habló respecto del futuro de Estefi Berardi, además de discutirse durante horas al aire en la pantalla los motivos que la llevaron a tomar esa determinación. Así las cosas, a los pocos días ya se tenía certeza de cuáles serian los desafíos de la también panelista de Carmen Barbieri en Mañanísima.

El pasado sábado 17 por la noche, Andrea Taboada anunció a través de sus redes sociales que a partir del próximo mes no iba a continuar en el ciclo de América y dejó en claro que no había sido su decisión y que estaba “muy triste” por la noticia. Esta inesperada publicación obligó a Ángel de Brito a clarificar la situación. Y el conductor no solo confirmó que su amiga personal no seguiría en el programa, sino que también informó que Berardi también sería reemplazada en el ciclo.

A diferencia de Taboada, quien días más tardes recibió la propuesta de sumarse a DDM, el programa de Mariana Fabbiani que se estrenará el próximo 3 de julio por la pantalla del canal de Palermo, Berardi hizo un video para explicar que su alejamiento había sido consensuado y que ella estaba feliz por un nuevo proyecto que tenía en mente. ¿De que se trataba? De su participación en la segunda temporada de Pasaplatos Famosos.

Y fue este martes cuando comenzó su participación en el ciclo, para el que se presentó afirmando que aprendió a cocinar gracias a una exsuegra: “Estoy chocha, feliz, tengo un poco de miedo, pero vamos a darlo todo”. A la vez que agradeció que en las cocinas ayudaría el chef Roberto Ottini a los participantes, como presagio de lo que estaba por vivirse en apenas unos minutos.

El primer desafío fue realizar un pollo al champignon con papas noisette que no convenció al jurado, aunque el chef Juan Gaffuri decidió darle una segunda oportunidad, aclarando: “Siempre en la cocina uno tiene que manejar los tiempos y no que la cocine le maneje los tiempos a uno. El pollo tenía buena textura, la salsa bien balanceada, la cantidad de echalotes es interesante, y sí le faltó sal y pimienta al pollo antes de dorarlo. Es un plato logrado para corregir algunas cosas, por eso esta segunda oportunidad”.

Estefanía Berardi se suma a Pasaplatos Famosos

Para la nueva oportunidad debían realizar empanadas fritas de carne, para lo que pidieron como imprescindible un repulgue y dorado perfectos. Tenían 20 minutos para realizar al menos tres empanadas. Fue en esa instancia, en la parte de la cocción en aceite que la también periodista tenía cuatro empanadas que comenzó a escurrir mientras constataba el color de la masa, pero algo no estaba saliendo como correspondía.

“¡Algo se está prendiendo fuego ahí!”, advirtió Carina Zampini, conductora del ciclo, momento en que el chef ayudante Roberto Ottini fue de inmediato a la estación de trabajo de Berardi, quien había escurrido una de las empanadas sobre la hornalla, lo que provocó un principio de fuego y humo, que rápidamente fue detenido gracias a la intervención del especialista, que con un repasador salvó el momento.

Luego llegaría la instancia de presentar el trabajo ante el jurado integrado por Gaffuri y Pablo Massey, ante quienes presentó cuatro empanadas de las al menos tres previstas. “La masa está bien quebradiza, sabrosa, están bien cerradas, ninguna se abrió, el relleno está interesante. Le faltó un poquito de pimentón, pero hemos logrado que los cocineros evolucionen”, determinaron ellos.

Finalmente, Berardi fue seleccionada para seguir en la competencia de la mano del jurado Gaffuri, quien como devolución le aclaró que lo que faltaba mejorar es el tema de las especias, para el que la ayudaría en el futuro.

