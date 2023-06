Estefanía Berardi se suma a Pasaplatos Famosos: “En la cocina la rompo”

Estefanía Berardi se suma a Pasaplatos Famosos (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

La última fue una semana atípica en LAM. El sábado 17 por la noche, Andrea Taboada anunció a través de sus redes sociales que a partir del próximo mes no iba a continuar en el ciclo de América y dejó en claro que no había sido su decisión y que estaba “muy triste” por la noticia. Esta inesperada publicación obligó a Ángel de Brito a clarificar la situación. Y el conductor no solo confirmó que su amiga personal no seguiría en el programa, sino que también informó que Estefanía Berardi también sería reemplazada en el ciclo.

A diferencia de Taboada, quien días más tardes recibió la propuesta de sumarse a DDM, el programa de Mariana Fabbiani que se estrenará el próximo 3 de julio por la pantalla del canal de Palermo, Berardi hizo un video para explicar que su alejamiento había sido consensuado y que ella estaba feliz por un nuevo proyecto que tenía en mente. ¿De que se trataba? De su participación en la segunda temporada de Pasaplatos Famosos, cuyas grabaciones comienzan por estos días en ElTRece.

Así las cosas, consultada por Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la emisora de Constitución, la también panelista de Mañanísima, en Ciudad Mágazine, habló de su futuro laboral y se mostró entusiasmada con este nuevo desafío. “Arranco a grabar el jueves y estoy muy contenta. Me divierte hacer algo distinto y que me vean haciendo otra cosa”, comenzó diciendo Estefanía.

Y, sin muchas vueltas, cuando le preguntaron cómo se llevaba con la cocina aseguró: “La rompo, de verdad”. De todas formas, reconoció que lo mejor era comenzar con un poco más de humildad para que los chefs del ciclo, Pablo Massey y Juan Gaffuri, no tuvieran la vara tan alta a la hora de probar sus comidas. “Tengo que decir que soy normal”, dijo.

Andrea Taboada en su despedida de LAM

Con respecto a la desvinculación de Taboada, que finalmente decidió adelantar su salida de LAM una semana, Berardi se mostró desconcertada. “Me re sorprendió. Lo mío venía muy charlado desde hacía bastante. Yo lo decidí y le dije a Ángel que sentía que era momento de hacer otra cosa. En realidad iba a terminar en diciembre, pero como después salió lo de Pasaplatos y otras cosas, pensé que estaba bueno hacer mi salida ahora. Porque además no me dejaban hacer ambas cosas, no por un tema de horarios sino por una cuestión de canales y de productoras”, contó.

Y luego agregó: “Cuando me enteré de que Andrea también se iba fue como decir: ‘Wow’. Porque ella está hace un montón de años. Por ahí, si hubiese sido a fin de año me hubiese sorprendido menos, porque terminó la temporada y puede pasar que haya recambio. Fue raro por la época. Pero bueno, cada productora tiene su estrategia. Y lo importante es que no se quede sin laburo. Sé que ya le ofrecieron hacer otra cosa y eso es lo más importante, porque no está tan fácil la situación como para quedarse sin trabajo”.

Cabe recordar que, en su despedida al aire, Taboada señaló mientras abrazaba a Yanina Latorre, con quien mantuvo fuertes peleas en el pasado, y a De Brito: “Te agradezco la confianza que me tuviste siempre, aprendo, aprendí y sigo aprendiendo. Va a ir todo bien, les agradezco a todos, al equipo de producción y a las angelitas”.

