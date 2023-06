Estefi Berardi reveló los verdaderos motivos de su renuncia a LAM y contó si iría con Fede Bal al Bailando

Estefi Berardi habla de su salida de LAM (Video: Mañanisima)

En la noche del miércoles último en LAM se vivieron al aire momentos tensos que desencadenaron la salida intempestiva de Estefi Berardi. Todo comenzó cuando en el ciclo de América comenzaron a tratar el tema de las querellas que iniciará la panelista a Yanina Latorre y a la exnovia de Fede Bal, Sofía Aldrey, luego del escándalo de los chats del actor con distintas mujeres durante febrero pasado.

Un rato antes, Estefi había dicho que ella no podía dar ninguna información al respecto, por pedido expreso de su abogado, Martín Leguizamón. “Pero ustedes hagan el tema, yo salgo y aprovecho a merendar y a tomar unos mates”, dijo y aclaró: “Es que no me puedo defender”.

Acto seguido, la producción pasó al aire un compilado de los hechos sucedidos desde que surgió el “lavarropasgate”, cuando Fede Bal quedó involucrado con infidelidades a su novia de entonces, Sofía, y a supuestos chats que lo vinculaban sentimentalmente con Estefi Berardi. También pasaron un tuit de Ángel de Brito en el que afirmaba que Sofía desconocía los chats que aparecieron en los medios.

En ese momento, Estefi se levantó de su lugar y se fue con el termo y el mate en la mano al baño. “Se va a descomponer”, dijo el conductor con ironía. Y agregó: “En realidad esto empieza porque demanda a Sofía, es algo que se lo habíamos preguntado acá a Estefi porque ella había dicho que la iba a demandar porque en su querella hacia la exnovia de Fede Bal asegura que los chats son falsos”.

La abrupta salida de Estefi Berardi de LAM: "No vuelve nunca más"

Ya que el último jueves no se emitió Mañanisima, el programa conducido por Carmen Barbieri que tiene también a Berardi como panelista, fue este viernes cuando dio detalles de lo ocurrido en las últimas jornadas y cómo continúa el caso. “Mi intención era salir un rato para que ellos hablen del tema y después volvía, pero después vi las cosas que se decían al aire y no volvía ni en pedo. Me dijeron de volver al otro día y hacer una despedida, pero me chupa un huevo”, dijo la joven. “Me ofenden las difamaciones como persona, la agresión y la violencia. A mí que me relacionen con Fede, no me ofende”, afirmó.

En ese instante Pampito, también panelista del ciclo, recordó una charla entre ambos, donde la influencer reconoció que no tendría problemas en ser parte de la nueva edición del Bailando acompañando a Fede Bal. “Sí, pero Fede no quiere quilombo, como que no le copa a él mucho, para mí no creo que quiera. A mí no me ofende que me relacionen con Fede Bal”, volvió a dejar en claro. Fue en ese momento en que Barbieri también dejó entrever la posibilidad de que su hijo sea parte del concurso de baile: “Le encantaría volver por el tema de la competencia, por Tinelli que lo quiere mucho y es muy agradecido, pero el tema es que, imaginate, vuelve y están todas las ex ahí esperando en la tribuna”.

En lo que respecta a la salida de Berardi de LAM, volv a aclarar qué fue lo que le molestó: las difamaciones. Ahí fue cuando Carmen volvió a tomar la palabra y reconoció: “A mí me lo dijo hace bastante, que lo viene hablando con Ángel, me dijo que se iba a ir de LAM y le dije que no se vaya ni loca. ¿Por qué te vas a ir? Hay momentos en esta carrera que el pan es amargo y se ve que no aguantó y se quiso ir”.

“Yo con Ángel todo re bien, ayer le agradecí”, volvió a explicar Berardi. “Corresponde agradecerle a la persona que confió en mí y todo lo bueno que me llevo. Ángel siempre me dio buenos consejos respecto de lo que me convenía hacer laboralmente con un contrato”, cerró sobre el tema.

Seguir leyendo: