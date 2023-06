Murió la cantante Norma Peralta, hermana de Miguel Abuelo

Falleció Norma Peralta a los 85 años (Facebook)

Este jueves 22 falleció Norma Peralta, cantante y compositora, hermana del recordado Miguel Abuelo Peralta. Tenía 85 años. Norma nació en la ciudad bonaerense de Junín y fue criada en una familia trabajadora que le transmitió su amor por la música.

Su primeros pasos en el terreno artístico los dio cuando tenía 20 años, pendulando entre el canto folclórico y la actuación. Desde aquel momento, su orientación la llevó al canto popular latinoamericano, interesándose particularmente a la música ancestral o nativa.

Tomó clases de guitarra y al poco tiempo descubrió el canto con caja, con lo cual se decidió a interpretar canto recopilado del noroeste argentino. Además también cursó clases de técnica vocal con la cantante Mercedes Melbros, y de a poco fue acercándose al canto de autor, para dedicarse a difundir estos estilos durante varios años.

Más adelante en su recorrido, también cantó a dúo con su hermano Miguel canciones folclóricas. Años más tarde, un Abuelo ya adolescente comenzaba a relacionarse primero con el teatro infantil para luego pasar al rock, estilo musical que cultivaría a lo largo de su vida.

Norma Peralta

En 1972, Norma editó su primer álbum el cual tituló La fuerza del diálogo. En aquel disco estaba acompañada por Naldo Labrín, quien fuera integrante de los grupos Huerque Mapu y Sanampay y más tarde arreglador de Alfredo Zitarrosa, con repertorio folclórico argentino y latinoamericano.

Dos años más tarde, Peralta registró su segundo trabajo discográfico, el cual tituló con su nombre y apellido, y lo grabó junto a Rodolfo Fernández Brac. Ese álbum estaba integrado por obras del cancionero latinoamericano de autores notables como Chabuca Granda, Gustavo Cuchi Leguizamón, Chico Buarque y Violeta Parra, entre muchos más.

En sus últimos años de vida, Norma venía incluyendo en su repertorio de canto popular latinoamericano versiones acústicas de conocidas canciones de su hermano Miguel, como “Mariposas de Madera”, “Oye niño”, “Himno de mi corazón”, entre muchas otras.

“Mi mamá no quería que yo fuera cantante porque decía que todas las que iban al escenario eran putas. Y yo le decía que también había putas que no iban al escenario. Pero mi mamá se enojaba. Al tiempo, me volvió a repetir lo mismo. Así que antes de cantar, trabajaba y estudiaba, y sobre todo la ayudaba a ella con mi hermano Miguel, que era nueve años más chico que yo. Algo que no era fácil, porque Miguel era un poco complicadito: era difícil ponerlo en la escuela. No quería ni comer, ni salir, ni bañarse, ni lavarse, ni peinarse.”, contó Norma en una entrevista publicada en 2022 en el canal de YouTube La Otra Edición.

Norma Peralta junto a su hermano Miguel Abuelo

Cuando Norma tenía nueve años nació su único hermano Miguel Ángel Peralta, quien algunos años más tarde se convertiría en Miguel Abuelo, poeta, compositor, actor y cantante, líder de Los Abuelos de la Nada, fallecido el 26 de marzo de 1988.

“Pasan los años pero siento que la figura del Abuelo, sus canciones están cada vez más vigentes y son muchos los chicos que lo están descubriendo ahora y eso mantiene viva su memoria”, dijo Norma en el marco de un homenaje que realizó en memoria de Abuelo, al cumplirse 24 años de su fallecimiento.

Seguir leyendo: