Mariano Martínez explicó por qué no dejó ir a bailar a su hija de 13 años: “No me animé”

Mariano Martínez habló de la relación con su hija mayor que está entrando en la adolescencia

Mariano Martínez consolidó una reconocida carrera como actor y modelo, actualmente está enfocado en nuevos proyectos, enamorado de su nueva novia Triana Ybañez y enfocado en la paternidad de sus tres hijos.

Lo cierto es que desde que se separó de Camila Cavallo -madre de su hija menor, Alma, de cinco años-, en 2020, el actor no volvió a blanquear una relación hasta ahora. Antes, había estado casado con la modelo cordobesa Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia, de 13 años, y Milo, de nueve.

Para Mariano, la crianza de sus hijos es fundamental y por eso, en esta oportunidad el actor se refirió a las vivencias de sus hijos y por qué toma ciertas decisiones a la hora de criarlos.

Es por eso que Martinez habló de su hija Olivia que está finalizando su niñez para entrar en la adolescencia, donde comienzan a experimentar otras cosas y se empieza a notar una cierta madurez y leve independencia de sus padres. En ese sentido, Mariano comentó la dura decisión que le tocó tomar con su hija mayor, ya que le prohibió asistir a una matinée que la habían invitado.

Mariano estuvo casado con la modelo cordobesa Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia, de 13 años, y Milo, de nueve

“Ya está entrando en la adolescencia. Todavía no fue a la matinée, aunque el año pasado me pidió y no la dejé. No me animé”, comenzó diciendo el actor en diálogo con revista Pronto y acto seguido, el reconocido actor explicó los motivos de su decisión.

“Sentí que había que esperar un poco, ver dónde y cómo. Sentía que no era el momento. Le pregunté de qué edad eran los chicos que iban y me dijo que hasta 17. No, Oli, esperemos un poco”, insistió el actor sobre su decisión que, demostró que no era definitiva, sino que creyó que aún no era el momento para hacerlo.

“En algún momento irá porque es re madura y sabe cuidarse”, sostuvo Mariano sobre la confianza que tiene en su hija ya que entiende perfectamente que para protegerla no hay que restringir nada pero sí evaluando los tiempos y momentos de la vida. “Ahora, con 13, ya está más grande y si le divierte y la podemos llevar, lo haremos. El año pasado era muy chica todavía”, concluyó.

Hace unos meses el actor estuvo como invitado en La Peña de Morfi y en diálogo con Georgina Barbarossa expresó lo importante que son sus hijos para él. Todo se dio cuando la conductora le preguntó qué era lo que lo hacía más feliz en la vida, el actor no lo dudó y respondió: “Estar con mis hijos”. Y contó que había estado presente en cada uno de los partos, acompañando a sus parejas en ese momento tan especial. Mariano, incluso, relató una charla que había tenido recientemente con su hija menor. “El otro día Almita me preguntó: ‘¿Vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le comenté: ‘¿Sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo: ‘¿En serio? Te amo’. Me mata”, contó.

Además de sus hijos, el actor se encuentra en un gran presente profesional, recientemente estrenó la película Humo bajo el agua donde tiene un papel protagónico y sobre su relación con Triana, el actor disfruta del vínculo que llevan.

Fue en enero de este año cuando Martínez publicó una foto en la que está posando junto a su nueva novia, frente al espejo y oficializando el romance. En la imagen, él es quien toma la selfie y está parado delante de la bailarina, quien lo abraza por atrás, con un brazo rodea su espalda hasta llegar al pecho del actor, mientras que con la otra se apoya sobre su hombro, sosteniendo su cara. Además, lo envuelve con una de sus piernas. Él, en tanto, con una mano sostiene el celular con el que saca la foto, y la otra la tiene apoyada sobre la pierna de su pareja.

Seguir leyendo: