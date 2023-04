Mariano Martínez lloró de emoción por sus hijos: “Me sensibiliza”

Mariano Martínez lloró con un tema de Abel Pintos que le recuerda a sus hijos (Video: La peña de Morfi, Telefe)

Mientras protagoniza la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro y promociona el estreno del film Humo bajo el agua, Mariano Martínez disfruta de un excelente momento personal junto a sus tres hijos: Olivia y Milo, fruto de su relación con Juliana Giambroni, y Alma, de su vínculo con Camila Cavallo. Por supuesto que, para él, no es fácil sostener la cotidianeidad con los niños estando separado de sus madres. Sin embargo, hace hasta lo imposible por compartir la mayor cantidad de tiempo posible con ellos.

Por eso, cuando este domingo estuvo como invitado en La Peña de Morfi y Georgina Barbarossa le preguntó qué era lo que lo hacía más feliz en la vida, el actor no lo dudó y respondió: “Estar con mis hijos”. Y contó que había estado presente en cada uno de los partos, acompañando a sus parejas en ese momento tan especial. Mariano, incluso, relató una charla que había tenido recientemente con su hija menor. “El otro día Almita me preguntó: ‘¿Vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le comenté: ‘¿Sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo: ‘¿En serio? Te amo’. Me mata”, contó.

Luego, a instancias de la conductora que reemplaza temporariamente a Jey Mammon en el ciclo, Martínez recordó que en ese momento en la sala de parto sonaba el tema “Sin principio ni final”, de Abel Pintos. Y Georgina le explicó que tenían una sorpresa para él, tras lo cual la banda estable del programa empezó a interpretar esa canción, generando que el actor empezara a llorar en el acto.

Mariano Martínez y sus tres hijos, Olivia, Milo y Alma (Instagram)

Después de limpiar las lágrimas de su rostro, Mariano reconoció: “Es emoción porque amo a mis hijos y amo a mi hija. Es un tema que me sensibiliza”. Entonces, tratando de desdramatizar la situación, Barbarossa retó al grupo musical en tono de broma, diciéndole que le habían arruinado la tarde al actor, que tenía función de teatro horas más tarde. Pero él mismo aseguró que era de llorar bastante y que no se reprimía en lo más mínimo.

Minutos antes y para ejemplificar el esfuerzo que debe hacer algunas veces para juntar a sus hijos, había contado cómo había sido su sábado. “Ayudar a que estén, a que vivan momentos, que tengan ese recuerdo y que el día de mañana se acompañen en la vida como lo hacen hoy, es lo que más feliz me hace”, comenzó diciendo. Y luego reveló: “Ayer le festejaron el cumpleaños a Milo lejísimos. Yo tenía otra actividad, me fui a buscar a mi hija más chica, que no me tocaba, a Belgrano para que estuviera con los hermanos. Era una logística complicada porque después tenía dos funciones en Capital Federal, pero hice toda la movida y cuando los vi a los tres juntos festejando para mí es lo más grande que hay”.

En el plano sentimental, Martínez está de novio con la bailarina Triana Ybañez, quien según los rumores hace unos años habría sido señalada por haber tenido un affaire con Norberto Marcos, generado una crisis en la pareja del productor y Fátima Flórez, quienes recientemente blanquearon su separación. Y el actor decidió salir a apoyarla públicamente. “Yo lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que tengan cuidado ustedes, porque yo no escuché que lo hayan dicho ninguno de los protagonistas, tanto de un lado como del otro, de esto de la estafa o de que hubo un affaire o que tuvieron una relación”, dijo Mariano.

