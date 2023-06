Jorge Rial habló del escándalo de Morena: “Están manipulando a una chica con problemas emocionales”

Jorge Rial volvió al país y habló de todo (Video: LAM, América)

El sábado 29 de abril, mientras se encontraba en Colombia, Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca por la que debió ser internado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, en Bogotá. Su cuadro fue delicado y, según el mismo contó a su regreso al país, estuvo “diez minutos muerto” mientras los médicos trataban de reanimarlo. Sin embargo, logró recuperarse y, días más tarde, viajó a España junto a su novia, María del Mar Ramón, dispuesto a relajarse antes de retomar sus actividades en Argenzuela, tanto en C5N como en Radio 10.

Pero lo cierto es que, durante su ausencia, su hija Morena contó que estaba distanciada de su padre, recordó los maltratos recibidos por su madre adoptiva y exesposa del periodista, Silvia D’Auro, se enfrentó a su hermana Rocío y dio pie para que se removieran situaciones del pasado y saliera a la luz una relación sentimental que el creador de Intrusos había mantenido allá por el año 2005 con la periodista Tatiana Schapiro. Así las cosas, las cámaras del LAM fueron a buscar la palabra de Rial y, mientras caminaba por el estacionamiento del aeropuerto minutos después de su arribo a Ezeiza, se encargó de hablar de todos los escándalos que lo tuvieron como protagonista involuntario.

“Solo siento amor y compasión por mi hija”, fue lo primero que dijo el periodista para el programa de América al ser consultado por Morena. Y cuando la cronista le remarcó que Rocío sí lo había ido a buscar para acompañarlo y apoyarlo, agregó: “Hay amores que no se rompen con nada, así que está acá esperándome”. Por otra parte, Rial dejó en claro que mantenía un diálogo permanente con su nieto, Francesco Ambrosioni. “Todos los días hablo porque él quiere hablar conmigo, además”, señaló.

Jorge Rial junto a su hija Morena

El conductor no quiso ahondar sobre las declaraciones de Morena, pero expresó: “No podría nunca hablar mal de mi hija. Solo siento compasión en este momento. Y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”. Y luego, sin mencionar directamente a Luis Ventura, remarcó: “Están manipulando a una chica con problemas emocionales. Y es muy grave lo que están haciendo. Pero bueno, ya vendrán las respuestas”.

En relación a su salud, Rial dijo que se encontraba en “perfecto” estado. “Estoy recuperando la voz y listo para volver a trabajar lo más rápido posible. Por ahí, en el programa de radio esta semana me hago una primera aparición. Vamos a ver. Estoy hablando con mi fonoaudiólogo para que me dé el ok”, adelantó. Y dejó en claro que tenía muchas ganas de retomar su vida habitual.

¿Si tenía intenciones de reunirse con Morena? “Me bloqueó de todos lados y solamente me insulta. Pero por supuesto que estoy para recibirla. Es mi hija y la voy a amar toda la vida. Toda la vida”, destacó Rial. Y dijo que, si bien sus dos hijas son su debilidad, hoy toda su atención se la lleva Francesco. “Me hace muy bien hablar con mi nieto. Es feliz y ojalá que siga así, que todo esto no lo invada. Hoy lo que me importa es resguardarlo a él”, dijo.

Jorge Rial y su nieto Francesco

Y agregó: “Morena ya es grande, Rocío ya es grande. Son independientes. Y son absolutamente responsables de cada uno de sus actos. Yo estoy para lo que necesiten. Como estuve siempre para lo que necesitaron. Y todo el mundo lo sabe, creo que no tengo que estar dando explicaciones de cómo fui como padre. Con un montón de errores, obviamente. Porque recuerden que tuve que hacer de padre y madre solo”.

Finalmente, Rial habló de su relación con Shapiro, que salió a la luz después de dieciocho años. “Lo único que voy a decir es que fue en una etapa de mi vida muy particular y que fue muy importante para mí Tatiana. No fue amante. Fue corto, pero fue importante en aquel momento. Y lamento que la estén molestando a ella y que involucren a mis exparejas en esto, porque todas fueron muy bondadosas conmigo. E hicieron todo lo posible para mantener la familia unida: Loly (Antoniale), Agustina (Kampfer), Romina (Pereiro)... Todas. Siempre me sentí respaldado y ellas también. Estuvieron incluso en etapas muy difíciles. Como está María ahora”.

Seguir leyendo: