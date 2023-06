Fuerte reflexión de Mónica Farro: “Estuve tantas veces al borde de perder la vida que no pienso en el futuro”

Mónica Farro habló de sus proyectos a futuro (Implacables - Canal 9)

Hace apenas un mes, un momento de mucho susto y angustia vivió Mónica Farro junto a su pareja Leandro Herrera en la Autopista Panamericana. La actriz y vedette uruguaya sufrió un tremendo accidente que pudo haber terminado en tragedia. Fue la propia artista quien contó el dramático momento que pasó con su familia.

Farro grabó un video para mostrar cómo quedó su auto tras el inconveniente que sufrió mientras viajaba con su marido, Leandro Herrera, y el hijo de él. Según las imágenes, se desprendió parte de la rueda de su vehículo mientras circulaban a gran velocidad, lo que pudo haber terminado en un episodio mucho más riesgoso. Por suerte, no pasó mayores y todos salieron ilesos del siniestro.

“Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Y no te hacés mierda de pedo. La puta madre”, contó la uruguaya. Y después, ya más tranquila, explicó qué pasó: “Casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido en la Panamericana. Estamos bien y agradecido a Dios porque en ese momento nos salvó, nos podíamos haber matado los tres”.

“De repente vas a 130 Km por Panamericana y te quedas sin rueda. No tenés otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Pudimos ir de la mano rápida al costado sin que nadie nos choque, sin volcar y sin darnos vuelta, y rezando para que no suceda nada”, señaló Mónica Farro. Y cerró: “Agradecer a la vida y vivir solo el hoy, mañana no se sabe qué puede pasar, intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy”.

Es en medio de ese presente que Mónica Farro brindó un reportaje a Implacables y detalló su presente tanto laboral, en el que no faltó la reflexión sobre vivir el hoy y si es viable la instalación de un comercio sin contar con una persona detrás que apuesta también por ese proyecto.

Sobre la posibilidad de abrir un comercio o un gimnasio, la vedette detalló: “Me encantaría, pero para todo se necesita tanta plata, y yo me mantengo yo. Nunca fui mantenida, nadie me dio plata, nunca fui con empresarios que me mantuvieran, nunca me regalaron, nunca succioné nada para tener plata, Con mi marido somos laburantes, nos encantaría, pero necesitamos a alguien que nos ayude porque si yo invierto hoy, me quedo sin pagar cuentas y siempre está ese miedo”, al también destacar las labores de dos mujeres del medio como Marixa Balli, con un negocio dedicado al rubro del calzado, y a otra ex vedette de la talla de Yanina Zilli, quien tiene su emprendimiento de ropa en Mar del Plata.

Según explicó: “Yo mandé tanta plata a Uruguay siempre... Yo tenía que haber comprado un departamento antes y se me ocurrió comprarlo ahora con el dólar muy alto, entonces la plata se me fue un poco. pero yo estoy feliz, a mí me gusta trabajar”, para luego expresar: “No sé si pienso mucho en el futuro porque yo tuve tantos momentos en que casi pierdo la vida y hasta hace poco tuvimos un accidente en Panamericana con mi marido que casi nos matamos los tres, él su hijo y yo, que no me interesa pensar en el futuro. me interesa pensar en el hoy y yo voy día a día. No sé si está bien o mal, pero es como casi siempre viví”.

Sin embargo dejó en claro: “Y sí, obviamente alguien necesita algo para el futuro, pero no me veo ni con un gimnasio, ni con una casa de zapatos, ni con una casa de ropa, son cosas con las que no me veo. No sé con qué me veo en realidad, yo siento que tengo 20 todavía”.

