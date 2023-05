El dramático accidente que sufrió Mónica Farro en la Panamericana: “Casi nos matamos con mi marido”

Mónica Farro Sufrió Un Accidente En Panamericana

Fue un momento de mucho susto y angustia el que vivió Mónica Farro junto a su pareja Leandro Herrera en la Autopista Panamericana. La actriz y vedette uruguaya sufrió un tremendo accidente que pudo haber terminado en tragedia. Fue la propia artista quien contó el dramático momento que pasó con su familia desde las redes sociales.

Farro grabó un video para mostrar cómo quedó su auto tras el inconveniente que sufrió mientras viajaba con su marido, Leandro Herrera, y el hijo de él. Según las imágenes, se desprendió parte de la rueda de su vehículo mientras circulaban a gran velocidad, lo que pudo haber terminado en un episodio mucho más riesgoso. Por suerte, no pasó mayores y todos salieron ilesos del siniestro.

“Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Y no te hacés mierda de pedo. La pu.. madre”, contó la uruguaya. Y después, ya más tranquila, explicó qué pasó: “Casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido en la Panamericana. Estamos bien y agradecido a Dios porque en ese momento nos salvó, nos podíamos haber matado los tres”.

“De repente vas a 130 Km por Panamericana y te quedas sin rueda. No tenés otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Pudimos ir de la mano rápida al costado sin que nadie nos choque, sin volcar y sin darnos vuelta, y rezando para que no suceda nada”, señaló Mónica Farro. Y cerró: “Agradecer a la vida y vivir solo el hoy, mañana no se sabe qué puede pasar, intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy”.

Mónica Farro dio el “sí, quiero” con Leandro Herrera hace cuatro años, y aunque pasaron por una crisis en su momento, las superaron y ya llevan media década entre el noviazgo y el matrimonio. Meses atrás, en diálogo con Detrás de escena (AM 540), el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi, Farro explicó que una de las claves de la relación con el personal trainer es la comunicación que sostienen, y que aún en los peores momentos mantuvieron y fue crucial para volver a elegirse. “Fuiste madre muy joven de tu primer hijo y ahora estás en otra etapa con Leandro, ¿te gustaría ser mamá con él?”, le consultó la locutora Romina Carballo. Sincera y reflexiva, Mónica confesó: “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”.

“No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo”, aseguró. La actriz es madre de Diego, de 28 años, quien vive en Uruguay, y luego recordó la charla que mantuvo con su esposo al respecto. “Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida; no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban”, reveló en ese momento.

“Me las cautericé hace varios años, y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido”, sostuvo. “Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años″, detalló. Sin embargo, también reconoció que después de realizar la operación atravesó una etapa difícil: “Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer; sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó bastante”.

