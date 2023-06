10 claves para entender la detención de L-Gante: por qué no lo liberan, el acampe en la calle y los mensajes “desde la celda 4″

El defensor de L-Gante pidió su liberación y aportó un video del denunciante subiendo al auto

Ya hace dos semanas que L-Gante se encuentra detenido y surgen cada vez más interrogantes. Mientras sus amigos y familia realizan una vigilia en la puerta de la DDI de Quilmes y el cantante sufre algunas consecuencias médicas sobre su salud, desde Teleshow desenredamos los hilos de este caso policial que empaña la vida del músico.

¿Por qué lo detuvieron?

Todo comenzó el último el 27 de mayo, cuando el máximo exponente de la música 420 y sus amigos salieron de bailar de un boliche de General Rodríguez. Varios de los integrantes de la denominada “Mafilia” tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio. “En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron fuentes del caso a Infobae. Cuando el intérprete se enteró de lo sucedido con sus amigos, decidió actuar por su cuenta. “El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó”, describieron.

Condujo unas pocas cuadras dentro del barrio Bicentenario, hasta que halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”. Así, asegura un investigador, “los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”. Cuando L-Gante se enteró de que sus amigos “habían sido sólo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad”, dejó descender de su vehículo a las personas que retenía.

Así trasladaban a L-Gante en patrullero (RS Fotos/Grosby Group)

El allanamiento y lo que encontraron en su casa

Tras la denuncia y las declaraciones de las víctimas y los testigos del caso, los investigadores obtuvieron las filmaciones de las cámaras de seguridad del COM de General Rodríguez, de locaciones privadas y de las cabinas de peajes de la zona. Esa información la entrecruzaron y analizaron con los GPS de los equipos de telefonía celular de las víctimas y la geolocalización de antenas: “El relato coincide con los movimientos”.

Con todo eso, el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno - General Rodríguez convalidó el pedido de detención de la fiscal del caso el pasado 2 de junio por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegal de la libertad. “También convalidó los allanamientos de los tres inmuebles del imputado para secuestrar armas”, destacaron.

Los procedimientos se realizaron en la propiedad del country del Banco Provincia, donde capturaron al músico; en la casa del cantante del barrio Bicentenario y en la vivienda de la madre de L-Gante. “En principio, se halló una réplica de AK 47, otra de una pistola calibre 9 milímetros tipo Taurus”, dijeron las fuentes consultadas por este medio y no especificaron qué tipo de arma fue la tercera, pero sí destacaron: “Las tres son de juguete”.

¿Por qué se encuentra detenido en Quilmes?

Elián Valenzuela fue detenido el martes 6 de junio por la Policía Bonaerense en su casa del country Banco Provincia y se encuentra en una dependencia policial de la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires. Hasta allí fue trasladado después de permanecer en custodia durante nueve horas en una quinta en la zona de Moreno.

Según se informó, el traslado se demoró varias horas porque las autoridades no se ponían de acuerdo sobre a dónde derivar al artista. Dos razones pesaban: una, la seguridad del joven de 23 años, una figura polémica y reconocida. Y dos, y como consecuencia de la primera, la Policía barajó un escenario en el que se pudiese contener una eventual convocatoria de gente a favor del cantante. Así se decidió derivarlo a la nueva sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

¿Por qué no lo liberan a L-Gante?

Su abogado, Alejandro Cipolla había solicitado que el músico sea liberado el lunes pasado. Se apoyó para ello en un video en el que supuestamente se ve al denunciante, un vecino de la familia de Valenzuela identificado como G.T., subir al vehículo conducido por el L-Gante “en medio de una discusión en la que claramente no se registran señales de temor por parte de ninguno de los presentes”. Para la defensa, esa filmación demostraría que G.T. “no fue obligado”.

Sin embargo, la tarde de este miércoles el juez Gabriel Castro, del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, rechazó el pedido en el marco de la causa en la que se lo investiga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

La palabra de Claudia, su madre

La primera en hablar con los medios fue Claudia, la mamá de L-Gante

La madre de Elián fue la primera del entorno en hablar con la prensa. Apenas días después de su detención, dio detalles de cómo son las horas del joven. “Estos días los pasé en la fiscalía haciéndole el aguante”, comenzó diciendo la mujer. Y, a ser consultada por su estado de ánimo, respondió: “Yo estoy como toda mamá que está afrontando una situación así de su hijo y tiene que estar bien, fuerte. Por momentos flaqueás, pero después te secás las lágrimas”. Luego aclaró: “Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos... Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad”, en referencia al grupo de amigos que se agolpó a las puertas de la DDI solicitando la liberación del músico.

También habló su padre, con quien el músico estuvo distanciado desde que es pequeño y volvieron a juntarse. “De esto va a salir fortalecido Elián”, dijo.

El papá de L-Gante habló sobre la situación procesal de su hijo: "De esto va a salir fortalecido Elián"

La salud de Elián tras las rejas

Luego de una semana detenido, durante la tarde de este último martes, se conoció que su estado de salud no es bueno y que por ese motivo debió ser asistido por una ambulancia. En diálogo con Teleshow, su abogado Alejandro Cipolla detalló: “Tiene un cuadro gripal y algún tipo de virus, así que lo dejaron medicado con ibuprofeno cada ocho horas y con control médico”.

Preocupa la salud de L-Gante: "Está con fiebre y desvaría"

Quien también se refirió a la salud del intéprete fue su padre, Miguel Ángel Prosi, quien confirmó que habló con el médico: “Tiene un estado febril a raíz de que se estaba engripando. Pero Elián es un roble de cuerpo y de mente, a pesar de ser delgadito. Y todos los abogados lo hacen mucho más grande. Yo le doy mi punto de vista, nunca me pongo nervioso en estos casos y de esto se aprende muchísimo”.

La celda 4 y los mensajes

Desde el momento de su detención, el músico se comunica con su entorno a través de manuscritos que ellos mismos difunden con la intención de que se hagan públicos para dar cuenta de su estado. “Si no salgo ganando prefiero no salir. Para muchos soy más que un grano”, se puede leer en uno de los mensajes escritos con birome, en una hoja de cuaderno, escritos que luego son difundidos a través de su entorno en las redes sociales. “Gracias el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″, había detallado el último domingo.

Los mensajes del músico desde la celda 4, donde se encuentra detenido

Para las primeras horas de este miércoles el artista volvió a expresarse, y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartieron la imagen de otro escrito de puño y letra en el que deja bien en claro algunos puntos: “Para los que me odian les brindaré mi mejor versión” y “Esto sucede porque jamás me sacaron $”. Además de la frase “El barrio con el barrio”, dando cuenta del apoyo que recibe, y como lo hiciera en su anterior mensaje, dejó su ubicación “Celda 4″ a la que sumó un “Re vacaciones”, para dar cuenta de cómo transita los días.

La vigilia de Tamara Báez

Tamara Báez, expareja del cantante, decidió apoyar al padre de su hija Jamaica. Primero, a través de posteos en las redes sociales con mensajes emotivos. “Siempre para vos”, le dedicó la joven. Y luego de que Elián declarara en la fiscalía, pudo reencontrarse con él durante unos minutos en una reunión en la que también estuvieron su beba y su exsuegra, Claudia Valenzuela.

Tamara Baez apoya a LGante mientras está preso

Ahora la influencer posteó un video en el que mostraba el trayecto desde su casa hasta la DDI de Quilmes para realizar una vigilia por el artista en la que participan sus amigos y familiares. También compartió algunas imágenes dentro de un vehículo con emojis alusivos al artista y corazones. Desde hace una semana y a pesar del frío, Tamara y un grupo de amigos y familiares están en la calle esperando a que el músico recupere su libertad. Incluso llevaron la limusina que L-Gante que tiene la leyenda de “La Mafilia”.

¿Y la nueva novia de L-Gante?

Pese a que durante el último tiempo se habló mucho de la nueva relación que mantenía el intérprete con la modelo Macarena Hanna Bustamante, la madre de Elián aclaro: “Dejemos de lado esto sobre ‘la chica con la que está saliendo’. No hagamos mezclas con ese tema. Esta chica no ha venido acá”, explicó en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Estuvo Tamara, sí, pero acá otra chica no hubo. No ha venido”, para luego afirmar: “Esta situación sirvió para limpiar un poco el entorno, para sacar gente. Ustedes mismos los vieron: quienes lo acompañan a un show o a los programas de televisión, en su mayoría, acá no están. Hay muchos que se borraron y ustedes son testigos de esto. Mi hijo cuenta con los amigos, los que realmente son amigos, que se están bancando estos días”, cerró.

Macarena Hanna, la supuesta nueva novia de L-Gante (Foto: Instagram)

El aguante en la calle

Mientras que el cantante se encuentra detenido su grupo de amigos, junto a su mamá y Tamara Baez se encuentran haciendo una vigilia y pidiendo por su liberación. Para afrontar el frío de las noches y turnarse para descansar, utilizan los vehículos de L-Gante: desde la limusina blanca grafiteada hasta autos y camionetas. También organizan fogones, prendiendo fuego para darse calor y cocinan, desde asados hasta guisos. Los jóvenes aseguran que no van a abandonar las calles quilmeñas hasta que su amigo y referente por fin esté libre.

