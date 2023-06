Desde Jack y Rose de Titanic hasta Taylor Swift y Harry Styles: así se verían los hijos de parejas de famosos según la inteligencia artificial

Rose yJack de Titanic: lo que pudo haber sido (Instagram: @mrpomeroyj_ai)

La inteligencia artificial sigue revolucionando el escenario de las comunicaciones. En plena etapa de experimentación, sus usos son de los más diversos y sus efectos entusiasman y asustan en porcentajes similares. Cómo será el futuro es la duda que persigue a la humanidad desde casi su creación. Y que una máquina pueda remplazar al pensamiento es quizás una de las amenazas más inquietantes.

Mientras tanto, la herramienta continúa mostrando sus diferentes variantes y abre las puertas a la imaginación de lo que pudo haber ocurrido en las historias reales, ficticias o confusas del universo de Hollywood y alrededores. Fue Jeremy Pomeroy, un diseñador y creador de contenidos digitales, quien se permitió llevar al extremo ese límite para imaginar cómo serían los hijos de algunas de las parejas más célebres de la historia. @mrpomeroyj_ai, tal su alias en Instagram, utilizó la tecnología del poderoso motor generativo de MidJourney para componer el típico retrato familiar de lo que pudiera haber sido.

Taylor Swift y Harry Styles, para delirio de sus fans

Britney Spears y Justin Timberlake o el universo paralelo de los novios de América @mrpomeroyj_ai

Porque si la inteligencia artificial propone un universo absolutamente inabarcable por qué no intentarlo. Y de allí que el diseñador jugara con romances duraderos en la vida real -Brad Pitt y Jennifer Anniston-, flechazos escandalosos -John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe-, romances emblemáticos de la ficción -el Jack de Leo DiCaprio y la Rose de Kate Winslet de Titanic- o históricos shippeos de Hollywood como el de Keanu Reeves y Sandra Bullock.

Lo interesante de la producción, más allá del realismo abrumador de las imágenes, cada una inscripta en su respectiva ambientación de época, es cómo hace aún más difusa la barrera entre la realidad y la ficción. ¿Realmente fueron pareja Rachel y Ross? ¿O la relación fue entre Jennifer Aniston y David Schwimmer, los actores que les dieron vida? El efecto es aún mayor cuando los retratados son la rubia y Brad Pitt, quien fuera su pareja en la vida real durante cinco años, aunque la descendencia quedó para el terreno de la imaginación ya que las cosas no terminaron de la mejor manera.

La otra gran pareja de la sitcom, la de Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) también fue objeto de estudio del programador. Se enamoraron promediando la trama, se casaron y en el último capítulo vieron nacer a sus hijos adoptivos, que terminaron siendo mellizos. Quizás de aquí se haya agarrado el creativo para imaginar una familia numerosa, aunque los problemas que tenía la pareja para concebir hayan quedado atrás, a juzgar por el parecido del menor de los varones.

El presidente John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe, la pareja soñada del sueño americano

Keanu Reeves y Sandra Bullock, uno de los grandes shippeos de Hollywood

Aprovechando el potencial de la herramienta y el libreto prácticamente ilimitado que permiten los vericuetos de la farándula, el creativo también imaginó una relación entre la actriz Nicole Kidman y el presentador Jimmy Fallon. El disparador fue la revelación que la actriz australiana le hizo en vivo y en directo al animador acerca de una cita fallida. “Lo que yo recuerdo es que me gustabas. No ahora. Ahora, estoy casada”, dijo la actriz recapitulando unos años en el tiempo. Y reveló que se sintió rechazada. “Tú estabas con una gorra de béisbol y no querías hablar. Y después creo que pusiste un videojuego o algo así. Después de una hora y media, supuse que no tenías ningún interés”, agregó. Empleando una paradoja temporal a lo Volver al futuro, Si Jimmy hubiera estado más despierto hoy tendrían dos hermosos hijos, que habrían heredado la típica cabellera rojiza de su madre.

Monica, Chandler y su familia numerosa

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron juntos cinco años pero no tuvieron hijos

Ross y Rachel, protagonistas de Friends

¿Y qué pasaría en las redes sociales de solo imaginar un romance a largo plazo entre Harry Styles y Taylor Swift? Los astros de la canción pop vivieron una fugaz relación hace diez años y desde entonces no pararon de crecer. Si habrá segunda vuelta o no solo lo dirá el destino, mientras tanto el diseñador ya los imaginó como una familia tipo, posando en una cocina de tipo campestre y quizás disfrutando de sus fortunas en un ambiente alejado del ruido. ¿Será?

Nicole Kidman y Jimmy Fallon @mrpomeroyj_ai

