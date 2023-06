Juanes, íntimo: “La fama es relativa y el éxito es personal, es estar contento con lo que hacés”

Juanes: “La fama es relativa y el éxito es personal, es estar contento con lo que hacés” (Video: República Z )

Juanes está de visita en la Argentina para presentar su nuevo disco, “Vida cotidiana”. El reconocido compositor colombiano habló de este último material discográfico y de su cariño por Buenos Aires en una entrevista con el programa Mandale fruta que se emite por República Z.

“Son 11 canciones que compuse en la pandemia”, explicó el músico sobre su último trabajo musical. “Son canciones de la vida, de las relaciones humanas, de lo bueno y lo malo”, agregó el popular artista que tiene previsto hacer un show en la ciudad antes de fin de año o más adelante con el objetivo de presentar los nuevos temas a sus fans argentinos.

En la entrevista, Juanes aseguró que desde el 2000 viaja bastante seguido al país por sus compromisos laborales. Cuando el conductor Darian Rulo Schijman le consultó qué le gusta hacer en Buenos Aires, el artista respondió: Cada vez que vengo a la Argentina me gusta la comida, me gusta la onda de la gente, es muy chévere y me gusta la música, siempre estoy curioso del movimiento musical”.

Durante la charla hablaron sobre una tendencia actual entre los músicos que realizan colaboraciones con otros colegas y van probando diferentes géneros musicales. Al respecto, Juanes opinó: “Me gusta que la música se haya democratizado y que tengas acceso a cualquier persona y a cualquier género de manera inmediata. La música está mutando y se retroalimenta”.

Sobre la posibilidad de hacer una próxima colaboración con algún artista, el música señaló: “Hay mucha gente que admiro, los duetos suceden de manera muy natural. A veces se da con el que menos pensás y hay una química increíble”. Cuando le consultaron si le gustaría grabar con su par colombiana Shakira, el artista contestó: “La conozco personalmente, estuve dos o tres veces con ella, pero admiro mucho su trabajo es una mujer súper tenaz”.

Juanes

También charlaron sobre la fama y Juanes aseguró que no le pesa el reconocimiento público, pero aclaró: “Disfruto del cariño de los fans. La fama es relativa, podés ser famoso por cualquier cosa, pero el éxito es personal”. Unos segundos después aclaró su visión de lo que significa ser exitoso en la vida: “El éxito es estar contento con lo que hacés”.

Rulo le pidió que mostrara frente a cámara su teléfono celular y que abriera su cuenta de Instagram para chusmear qué contenido le aparecía en la lupita. En las imágenes se podía ver que tenía fotos y videos de artistas, como Rosalía, así como también juegos, música y ejercicios. “Miro los reels pero cuando me doy cuenta que estoy hace 20 minutos me da rabia, pero es muy adictivo. No creo que sea una persona que ame las redes sociales pero entiendo que es una forma de trabajo y es importante para lo que hacemos”, aseguró.

Por último, cuando le consultaron dónde guardaba los 27 premios Grammy y Latin Grammy que ganó a lo largo de su carrera, Juanes respondió: “No los tengo ahora en mi casa, porque me generaban angustia. Estaba trabajando, los veía y me daba presión. En un momento los saqué de mi casa y lo tengo en el lugar donde grabamos, en el estudio. En mi casa soy Juan Esteban”.

