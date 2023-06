“¿Blanca es parecida a mí?”: la pregunta de Magnolia que conmovió a Benjamín Vicuña y la respuesta del actor

Benjamín Vicuña se emocionó con una pregunta de Magnolia

Benjamín Vicuña brindó una íntima entrevista para la televisión chilena en su domicilio en Buenos Aires. En diálogo con Martín Cárcamo para De tú a tú, se explayó sobre su presente sentimental, sobre la relación con su padre, con el trabajo y sus hijos. Y ya en el comienzo de la emisión , se vivó un emocionante momento, cuando el actor se encontraba con sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Eugenia la China Suárez.

“Él es un amigo mío que quiero mucho, de Chile, de donde son tus abuelos, tus primos, tus tíos, todo...”, le dijo Benjamín a Magnolia a la hora de presentarle al periodista. Reflejando el clima de entrecasa de la nota, la pequeña le contó que tiene cuatro años y que su hermanito ya se encontraba despierto, por lo que el actor fue a buscarlo para que sea parte de ese momento. Cárcamo aprovechó la presencia de los tres para consultarle al padre respecto de la personalidad de los chicos, a lo que Benjamín respondió que se aman y se acompañan, y Magnolia realizó una pregunta que dejó a todos en silencio.

La nena se acercó al oído de su padre y le preguntó: “Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?”. El silencio de dos segundos del padre fue estremecedor. “Blanca es igual a ti”, contestó Vicuña mirándola a los ojos, para luego mirar al periodista completamente emocionado. Fue su amigo, el entrevistador, quien decidió cortar el tenso momento repartiendo golosinas.

Benjamín Vicuña confesó si considera “un acierto o un fracaso” sus relaciones con Pampita y La China Suárez

En otro de los emotivos momentos, Cárcamo habló del compromiso profesional de Vicuña. “Te fue muy bien desde muy chico. He hablado con muchas personas que te conocen de distintos lados y todos hablan no solamente de tu talento, sino también de tu compromiso con la actuación”, destacó el periodista. Y agregó: “Eso también tiene un costo, y te llevó a un punto inimaginable, terminaste en la Argentina y con una mirada internacional y armaste familia acá, y quizás es una vida distinta a la que tenías programada, ¿o me equivoco?”, preguntó.

“La vida te da sorpresas”, resumió Vicuña, y se dispuso a responder la consulta de Cárcamo. “El tema es que no sé hasta dónde es más bien una decisión o una inercia. Me encantaría que fuese más una decisión, pero por momentos siento también que la vida me va llevando. Y la vida me llevó a estar acá, con un compromiso, con mis hijos”, expresó. Y a continuación se refirió a su contracción al trabajo en tono autocrítico.

“El compromiso laboral lo tomo como de una persona responsable, pero me lastimo también con eso. Me pasó de estar agarrando un avión con mi papá muy mal, y me decían que suspenda el teatro y yo decía que no podía. Enterré a mi papá un miércoles y el jueves estaba en el escenario; los últimos meses salía al escenario sin saber si él iba a estar cuando baje”, recordó en relación a Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció en septiembre pasado. “Entendiendo que también el escenario es un espacio para transformar el dolor en acción, en poesía, en aplauso en risa. Es muy bonito, pero me lastimo de pensar que tomo decisiones que no son correctas”.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña apara despedir a su padre

Además de los hijos, de su pasión y de su padre, también se tomó unos minutos para hacer una revelación sobre su situación sentimental: “Es la primera vez en mi vida que estoy solo, de estar soltero”. Ahondando en ese punto explicó: “Desde que soy chico, desde los 16 o 17 años siempre pololeando, después estuve 10 años, después 7 años”, explicó, sin dar nombres, sobre sus relaciones con Pampita Ardohain y la China Suárez. “Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para poder empezar algo”, admitió.

Y agregó en el mismo sentido: “Así como muchas cosas de la vida en pareja son espectaculares, como compartir vida, viajes y experiencia de la mano, a veces estar solo te hace dialogar contigo mismo. Estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa”, sentenció, aunque aseguró que se trata de una sensación momentánea. “Sí pienso que la vida me va a llevar allá, a mi esencia, porque yo soy súper parejero, me gustan las cosas de a dos. No conozco otra forma de amar que no sea así, jugándosela con todo. Me encantaría ser más cuidadoso, un poco más egoísta y estratega, pero creo que la gracia del amor es eso”, cerró.

Seguir leyendo: