Quién es quién en Diciembre 2001: el logrado parecido entre los actores de la serie y los políticos que interpretan

"Diciembre 2001" documental que estrenó Star

La crisis argentina llega a su clímax el 19 de diciembre de 2001. “La suerte del Gobierno está echada”, se repiten las voces de la gente en las calles. El presidente Fernando de la Rúa ya no cuenta con el respaldo ni de sus partidarios –que encontraron un lenguaje común con la oposición– y queda aislado. Hay información cruzada y un debilitamiento cada vez mayor en todas las áreas. La gente en la calle, independientemente de su clase social, tiene mucho que pedir, y el Presidente recurre a lo que cree que lo salvará de la ola de manifestaciones y saqueos en todo el país, aunque eso solo apagará el fuego con un poco más de gas: decreta el estado de sitio. Pero la respuesta social es letal, como pocas veces vista. Aquella noche parece que nunca terminaría, con filas y filas de gente acercándose a todos los puntos neurálgicos del país con un solo grito saliendo de sus gargantas: “¡Que se vayan todos!”.

Así comienza Diciembre 2001 y así transcurrieron los días en la Argentina en ese período que quedara marcado en la historia. La serie que estrenó Star+ cuenta con seis capítulos de poco más de 40 minutos cada uno, basados en el libro El palacio y la calle, de Miguel Bonasso. En la ficción se siguen los pasos de Javier Cach, asesor de la Jefatura de Gabinete, cuyas convicciones y deseos deben dar lugar a los sinsabores permanentes a los que lo expone la práctica de gobierno, y enfrentar una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que el país haya visto en su historia, con la renuncia de un Presidente de manera anticipada, la muerte de decenas de argentinos por la represión policial, una sociedad a la que le arrebataron sus ahorros, y la excepcionalidad histórica de “cinco presidentes en una semana”, que en realidad fueron 11 días. Así, se van sucediendo figuras clave de la política de esos días en la pantalla, caracterizados por un elenco de primerísimos actores. Aquí, uno por uno, quiénes son los actores de la serie.

Jean Pierre Noher como De la Rúa

Jean Pierre Noher en una escena de Diciembre 2001

“Tuve tres semanas para preparar el papel porque me sospecho, como muchas veces pasa, que el papel lo recibís de rebote, no es que era la primera opción. A veces pasa, es así el trabajo. Pero me acuerdo que la primera vez que llegué a la productora estaban las fotos de todos los personajes y el lugar que decía ‘De la Rúa’ estaba vacío. Se ve que ahí había alguien que no era yo, y me asustó un poco pensar que no había sido la primera opción”, explicó Jean Pierre Noher en una charla exclusiva con Teleshow. “Llo tomé como un apasionado, porque me gusta mi trabajo, con los riesgos que implicaba. Tuve que estudiar mucho: eran las 24 horas pensando y soñando como De La Rúa”.

Manuel Callau, Raúl Alfonsín

Manuel Callau como Raúl Alfonsín

El actor que recientemente presentara en teatro Milonga sin variaciones, de Vicente Muleiro, y una destacapresencia en cine y televisión en obras como El agujero en la pared, El arreglo, Asesinato en el Senado de la Nación, La noche de los lápices, Los amores de Laurita, Extrañas salvajes, Grande pa!, Gasoleros, encarna al ex presidente Raúl Alfonsín, quien en esos álgidos días de 2001 se desempeñaba como senador nacional.

Luis Machín es Domingo Cavallo

Luis Machín como Domingo Cavallo

Una de las primeras escenas de la ficción de Star+ en ser filmadas es la que muestra a Fernando de la Rúa y a Domingo Cavallo hablando a solas sobre lo que estaba ocurriendo. Segundos antes de empezar, Noher lo mira a Machín sorprendido por su caracterización: “¡Sos Cavallo!”, expresó el actor, a lo que su interlocutor devuelve la gentileza con: “¡Sos De la Rúa!”. “No, no, sos Cavallo”, continuaría le primero. Domingo Cavallo asumiría como ministro de Economía en marzo de 2001 luego de sus años en el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999.

César Troncoso interpreta a Duhalde

César Troncoso como Eduardo Duhalde

Protagonista destacado de la movida teatral joven uruguaya de los ‘90, el actor César Troncoso es en la actualidad uno de los de mayor reconocimiento internacional, con más de 30 trabajos en la pantalla grande, además de sus trabajos en teatro, televisión y distintas apariciones en plataformas de video. En la serie personifica a Eduardo Duhalde, quien en 2001 se encontraba ejerciendo como Senador nacional electo y virtual jefe de la oposición. Juró en la asamblea legislativa del 2 de enero de 2002 y asumió la presidencia de la nación hasta 2003.

Alejandra Flechner como Chiche Duhalde

Desde el año 1988, Alejandra Flechner estuvo ligada al mundo de la actuación y participó en más de 23 películas y 42 telenovelas, además de una destacada participación en el teatro En su carrera fue galardonada con premios como el Martín Fierro en 1997 y Estrella de Mar en 2001. En la reciente Argentina, 1985 encarnó a Silvia Strassera es la esposa del fiscal, un papel protagónico en esa historia, en tanto que en esta oportunidad se pone en la piel de Hilda Beatriz González de Duhalde, conocida como Chiche, claro, la esposa de Eduardo.

Ludovico Di Santo, Antonio de la Rúa

Con más de 20 años de carrera, Ludovico Di Santo pasó por televisión, teatro y radio, desde la irrupción de Camilo en Rebelde Way, o en la piel de Octavio en El Elegido, donde incluso ganó el Premio Tato a Mejor actor de Reparto, o en su papel de Jagger en Frecuencia 04. Sus últimos trabajos destacados en la pantalla chica fueron en La Leona, Cien días para enamorarse y Separadas. En la ficción Diciembre 2001 interpreta a Antonio, hijo del presidente Fernando de la Rúa, abogado y uno de los jefes de la campaña presidencial de su padre.

Fernán Mirás es Chacho Álvarez

Este 2023 encuentra a Fernán Mirás en plena edición de Casi muerta, su segunda película como realizador. Sobre esos días de 2001, Jean Pierre Noher recordaría: “Si bien De la Rúa había sido un político muy importante, que había sido jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía cierta experiencia como hombre de Gobierno, se encontró con una realidad que lo sobrepasó, de la cual no se pudo hacer cargo. Confió en gente quizás equivocada. Pero esto venía de antes, de 1995, del Efecto Tequila, después cuando el peronismo intentó negociar con la Alianza, el Banco Provincia, todo lo que ya sabemos o nos acordamos algunos del montón de coas, del uno a uno, que nos gustó a todos, pero sabíamos que era una irrealidad, sabíamos que iba a explotar. En esta historia hay villanos, hay responsables de los 39 muertos y de las órdenes de represión. Tengo una mirada piadosa de De la Rúa, pero es que también la Alianza nos dio muchas esperanzas. Estaba Chacho Álvarez, que un día renunció por las Banelco”.

Seguir leyendo: