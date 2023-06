Jimena Barón reveló sus miedos y emociones antes de comenzar una nueva gira como cantante

Jimena Barón

Jimena Barón disfruta de uno de los mejores momentos de su vida en un gran presente profesional, creciendo en su carrera como cantante y con su disco Mala Sangre en la calle y a punto de empezar la gira de presentación. En simultáneo también de la crianza de su hijo Morrison y el amor junto a su pareja Matías Palleiro con quien circulan desde hace meses rumores de casamiento y embarazo ya que cada día se muestran más enamorados.

En este contexto, y en su faceta de cantante, se apresta a regresar a los escenarios luego de no hacerlo por casi cuatro años. Y a muy poco del inicio de esta nueva gira, Jimena confesó sentir ansiedad por volver a encontrarse con su público. “Mi mente, pre show”, escribió la también actriz sobre una foto en la que se la ve recostada en su cama, de madrugada y sin poder dormir.

Y fue todavía más descriptiva en cuanto a sus sentimientos. “Ayer terminamos el último ensayo general de Mala Sangre y me largué a llorar de felicidad. Estoy realmente emocionada con esta vuelta al vivo y al escenario después de 4 años”, dijo Barón.

En otra publicación, en la que mostró una captura de una de sus notas, reveló qué le significó a ella trabajar en este nuevo disco. “Hacer Mala Sangre para mi significó una apuesta enorme. El álbum traía un cambio muy grande musicalmente y en algún momento, esa decisión me dio mucho miedo”, comenzó contando.

Jimena Barón y la ansiedad antes de volver a salir de gira (Instagram)

“Hay una parte detrás que nunca se ve, pero desde composición a cranear la peli, filmar, editar, montar el show, fue muchísimo trabajo, que yo decidí meterme de lleno, sin trabajar de ninguna otra cosa para tener la cabeza únicamente para este proyecto”, continuó contando.

“Y para ser mamá de Momo. Sino no me dan los tiempos y la cabeza, pero honestamente eso terminó siendo una gran inversión porque me tomó mucho tiempo trabajar únicamente para Mala Sangre”, agregó, satisfecha con el esfuerzo que está llevando adelante y que en breve se la verá en Buenos Aires -los próximos 13 y 14 de junio en el Teatro Opera- pero también por Córdoba y Rosario.

“Me llena de felicidad y orgullo el disco y ahora el bruto show que montamos, me da felicidad y orgullo hacer y defender a muerte lo que me sale de adentro, del alma, del corazón, y agradezco infinitamente a todo el equipo que me acompaña y a ustedes del otro lado que hacen posible que el avión despegue y vuele. Es el trabajo al que más corazón y cuerpo le puse en mi vida. Nos vemos pronto”, cerró Jimena en esta carta a corazón abierto.

La carta abierta de Jimena Barón para sus fans (Instagram)

Si bien hubo un tiempo donde se mantuvo alejada de los medios y de las redes sociales, ahora la cantante disfruta de compartir tanto sus anécdotas divertidas como el material laboral. Y a fines de mayo, la Cobra subió un especial posteo en su Instagram para celebrar su nuevo año de vida enumerando los motivos de su felicidad.

La imagen en cuestión ya habla por sí sola. Es una foto que Jimena se tomó frente al espejo, autorretrato donde se la ve completamente desnuda pero sin dejar ver nada más allá de su piel. “Queridos 36, bienvenidos. Nunca me sentí tan tranquila, tan querida, tan cuidada, tan linda, tan fuerte y tan feliz”, comenzó diciendo la cantante.

Además, Jimena admitió los deseos que tiene para estos meses que se vienen: “Ojalá la pasemos espectacular porque estoy muy ilusionada. Luego, se mostró feliz y en agradecimiento a sus seres querido, la gente que la apoya incondicionalmente y también a ella misma. “Gracias por tanto aguante y energía, gracias cuerpo por acompañarme lindo y sano, por las risas, los amigos, mi hijo, mi familia y mi novio”, desarrolló para sus seis millones de seguidores en esta red social.

