El homenaje de Polémica en el Bar a Chiche Gelblung por el Día del Periodista

El homenaje a Chiche Gelblung por el Día del Periodista (Video: Polémica en el bar)

El pasado miércoles tuvo un momento muy especial en la mesa de Polémica en el Bar, que noche a noche se afianza en la pantalla de América con la conducción de Marcela Tinayre. Es que con motivo del Día del Periodista se tomaron un par de minutos para recorrer algunos de los hitos de la carrera de Chiche Gelblung, ya una de las piezas clave de la mesa diaria. Así, por caso, se sucedieron imágenes de la recordada autopsia a un extraterrestre, o la última cobertura tras la invasión a Ucrania, en la que también quiso estar presente.

“Tenemos una especie de... no voy a decir homenaje porque él detesta esa palabra... unas imágenes, un reconocimiento”, dejó como introducción la conductora, quien lleva los hilos de los temas de debate. Así, por ejemplo, se pudo ver a Jaime Bayly refiriéndose a Gelblung como un maestro del periodismo y un extracto de una entrevista en los estudios de Infobae, donde el periodista reconoció: “El primer programa que hice en televisión, me llamó Romay y me dice ‘bueno, mirá el programa fue un desastre, pero anduvo bien, o sea que vos podés hacer esto’”.

Luego llegaría uno de los momentos más recordados de su etapa televisiva en los ‘90, cuando en 1995 presentó todos los secretos de la supuesta autopsia a un extraterrestre que meses antes se había emitido en los Estados Unidos, con una aceptación del público pocas veces vista hasta ese momento. En el informe del periodista argentino, se daban los detalles de por qué todo lo ocurrido era un simple y llano fraude.

Para finalizar, una de sus últimas grandes coberturas fue puesta en imágenes: la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y cómo el periodista hizo el paso a pie en la frontera, en Polonia. Los ojos conmovidos tras el aplauso cerrado de todos los presentes dieron paso a un humorístico momento, cuando Marcelo Polino ingresó al bar y luego de que Tinayre preguntara si se estaba en presencia de un acto, el periodista de espectáculos la corrigió: “No sé si acto, pero me parece que es algo muy merecido para el tío Chiche”. Y allí fue cuando Gabriel Schultz también se levantó para ayudar a descubrir la escultura para el conductor de Memoria, sin dejar de hacer referencia al mal paso en lo sucedido tanto con la estatua de Mirtha Legrand como el detalle de la entrepierna de la dedicada a Marcelo Gallardo.

Por el Día del periodista, homenajearon a Chiche Gelblung en Polémica con una estatua viviente

Completamente vestido de dorado se lo pudo ver a Claudio Rico, quien interpretara a Chiche desde hace varios años, logrando la carcajada de los presentes, para de inmediato sorprender aclarando que se trataba de una estatua viviente. “¡El bulto, el bulto!”, repetían al unísono Flavio Mendoza y la propia Tinayre, en tanto que el homenajeado sólo atinó a decir: “¡Qué hijos de...!”, sin dejar de reírse.

“Desde la producción ya no saben qué inventar, es una reverenda pelotudez”, exclamaba por su parte la estatua, a la que se acercó la conductora para tomarse una fotografía, y luego llegaría el turno del propio homenajeado, con quien posaron juntos. Claudio Rico, para el cierre, reconoció que se debería hace un antidoping para los próximo escultores, para evitar problemas con los homenajes a los antes mencionados.

