La crítica de Mirtha Legrand y el cruce entre Chiche Gelblung y Alfa, lo mejor del segundo programa de Polémica en el bar

La critica de Mirtha Legrand y el cruce entre Chiche Gelblung y Alfa, lo mejor del segundo programa de Polemica en el bar

En la noche del lunes pasado comenzó una nueva emisión de Polémica en el Bar, el clásico programa de la televisión argentina que lleva más de 50 años en el aire. La creación de Gerardo y Hugo Sofovich abrió sus emblemáticas puertas con una escenografía totalmente renovada. Y con Marcela Tinayre al mando de la mesa redonda, como conductora oficial, se reunieron Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz y Walter Alfa Santiago.

“No solamente estoy contenta, sino también muy emocionada porque este programa tan emblemático, 60 años... Yo creo que en la historia de la televisión mundial no deben haber muchos programas que cumplan 60. Estoy re agradecida, re emocionada... Todo lo que tenía pensado decir, me lo olvidé. Pero no se preocupen porque labia es lo que me sobra”, se rió Tinayre.

Durante este martes, la hija de Mirtha Legrand dio comienzo al ciclo de América con una recomendación para todos sus compañeros: “Les digo una cosa: hoy vamos a hablar de a uno porque esto fue muy criticado”. Así avisó Marcela Tinayre al aire luego de las críticas que recibió porque hablaron todos a la vez, y lo miró especialmente a Alfa. “Vos sos el peor alumno, eh”. Luego, cuando pasaron al tema de la realidad económica se mostraron todos con opiniones unánimes, mientras un informe hacía un repaso de los aumentos inflacionarios que hubo en la última década en el país.

“Lindo comienzo”, ironizó Chiche Gelblung. En un debate sobre la inflación, al hablar de los aumentos de los alimentos y de los servicios, el periodista argumentó: “Chicos, yo sé más que Tombolini de esto”.

Acto seguido, Flavio Mendoza aseguró: “Estoy dudando si puedo seguir o no con la escuela, muchos colegas no pueden pagar los alquileres”. Alfa reconoció que alquila su departamento y que hizo un arreglo por dos años. “Olvidate del alquiler, no hay parámetro de aumento ni para tomar un café”, se explayó el exhermanito.

En tanto, la mamá de Juana y Nacho Viale se quejó: “El otro día fui a estacionar el auto y me querían cobrar dos lucas, le dije ¡me lo llevo!”. Por su parte, Gabriel Schultz aseguró que en el Congreso hay 57 proyectos de reforma de la Ley de Alquileres sin tratar. “Tenemos un Congreso detenido”, dijo.

Para paliar la inflación, el coreógrafo y bailarín aconsejó caminar y buscar precios. “¿Quién era que decía que si un producto aumentaba no había que comprarlo? Lita De Lazzari”, recordó. Y luego contó: “El otro día me deprimió cuando vi a una señora en el supermercado dejar productos porque no le alcanzaba para pagarlos. Le dije: ‘¿la ayudo?’ no la quería ofender. Yo soy un tipo que no puedo quejarme pero hay gente que la está pasando muy mal”.

Entonces, se produjo el primer cruce polémico de la noche. “Este es un facho”, le dijo Chiche a Alfa cuando el exparticipante de Gran Hermano había expresado su disconformidad con el actual gobierno. “¿Qué hicieron los que votamos en el 2019?”. “¿Alfa vos sos facho?” le preguntó Marcela.“No”, respondió contundente el hombre de las bandanas en la cabeza.

Más adelante, los participantes debatieron sobre los docentes que venden videos eróticos para llegar a fin de mes. Como Chiche se puso a explicar el mecanismo, Shultz lo picanteó y despertó las risas de todos: “Qué viejo gatero que sos”. “La prostitución no está mal, si uno lo decide, es una elección de vida”, afirmó la conductora.

Cuando entró Marcelo Polino, Marcela lo recibió con un abrazo, y el periodista quiso saber la opinión de Mirtha Legrand sobre el programa que había comenzado el lunes. Entonces la conductora reconoció: “Mirtha dijo que no se nos entendió nada pero que estuvimos fantásticos”. Luego, Flavio contó que su hermana había dicho que Alfa era un mitómano. “Nunca hablaste con ella”, aseguró.

