Alfa y su novia se pelearon en Polémica en el bar por los mensajes que recibe el ex Gran Hermano

La pelea entre Alfa y su novia por los mensajes de chat que recibe el ex Gran Hermano (Video: "Polémica en el bar", América)

Alfa y su novia, Delfina Wagner, protagonizaron un cruce en vivo en Polémica en el bar, el ciclo que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América. Todo comenzó cuando el exparticipante de Gran Hermano contó que muchas amigas suyas le escriben por privado a través de las redes sociales. “Qué lindo que sos, sos un bombón, te amo”, reprodujo Walter Santiago -tal es su verdadero nombre- sobre algunos de los mensajes que recibe.

“¿Eso te dicen tus amigas? Contame más que te dicen tus amigas”, quiso saber la conductora del ciclo, al mismo tiempo que Flavio Mendoza reparó en la presencia de Delfina Wagner en el estudio: “Está tu novia, maleducado”. “¡Pero son amigas!”, contestó Alfa, aunque sus compañeros le remarcaron que quienes escriben ese tipo de comentarios no tienen actitud de “ser amiga”.

Marcelo Polino, atento a lo que sucedía en detrás de cámara, contó entonces que la novia de Alfa se había puesto de pie para acercarse y escuchar en detalle el debate. “Hay que separar amistad con relación, noviazgo”, consideró el exparticipante de Gran Hermano que siempre se mantuvo firme en su postura, ya bajo la mirada de su pareja.

“Lo dijiste con una cara de degenerado...”, opinó Flavio Mendoza y Marcela Tinayre apoyó la moción: “Sí, tu cara de calentón”, agregó. “Ustedes ven lo que quieren ver y ahora quieren que ella se enoje”, dijo Alfa por Delfina, que ya estaba parada al lado de la cámara, a un costado de la escenografía. “No, te está haciendo un cuestionamiento y vos te estás yendo por la tangente, hermano. Pobre”, consideró la conductora del programa que produce Gustavo Sofovich.

Alfa y Delfina Wagner paseando por Buenos Aires

De inmediato, Wagner tomó el micrófono y protagonizó un cruce con su pareja:

Delfina: —Por favor, seguí defiendo a la trola esa en frente mío.

Alfa: —Si yo no la conozco...

Delfina: —Te acabo de escuchar: las amiguitas que te dicen “te amo”. ¿Quién?

Alfa: —Por Instagram. Qué se yo, un montón.

Delfina: —¡Dame nombres!

Alfa: —No, no me acuerdo.

Delfina: —Bueno, después hago una revisadita. Si no te acordás, yo me fijo.

Mientras escuchaba el cruce entre el exparticipante de Gran Hermano y la joven productora a quien le lleva 40 años de diferencia, Marcela Tinayre le preguntó a ella si suele mirarle el celular a su pareja. “Mirá, una sola vez le revisé y no tuve ganas de ver más”, le respondió a la conductora, y mirando a Alfa, le dijo: “Reíte...”

“Decí que es broma”, le imploró Alfa a su novia mientras sus compañeros seguían de cerca la discusión en vivo. “Estás loco. No le hagas decir lo que ella no quiere”, le apuntó Marcela Tinayre. En tanto, Delfina Wagner volvió sobre sus palabras e hizo la salvedad: “No, no, es un pan de Dios”. Así las cosas, contó que sabe la clave de acceso al celular de su pareja, así como también la de sus redes sociales.

Y el exparticipante de Gran Hermano volvió a pedir la palabra para hacer una aclaración saliendo del debate jocoso: “Hablando en serio. Me mandan 500 mensajes por día. Y yo les pongo ‘Beso, gracias’”. Luego, tanto él como Delfina contaron que en más de una oportunidad han ido a comer a un restaurante del que debieron “salir corriendo” por el tumulto de personas que se reúne para conocerlo, pedirle una fotografía de recuerdo. “Si está lleno de putas buscando fama”, agregó Wagner.

