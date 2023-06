El talento que pocos conocen, la noticia que le hubiera gustado dar, quién es Cristina Pérez en su vida y otras 30 respuestas de Rodolfo Barili

1. De chico soñabas ser…

—Pasé por soñar ser técnico electrónico, luego abogado y finalmente soñé ser lo que soy: Periodista, comunicador.

2. Decir Rauch es decir…

—Mi vieja. Mis amigos. Mi familia. Mi lugar en el mundo.

3. La Fortinera era…

—Una hermosa pasión: Bailar. Fueron casi ocho años hermosos de mi vida. El lugar donde aprendí, desde el folclore y en un escenario, a domar mi fatal timidez….

4. El primer beso fue…

—El último es más importante que el primero: Esta mañana al decirle buen día a la mujer que amo.

5. Lo más extremo que hiciste como hincha de San Lorenzo…

—Algún alambrado cruzamos con amigos para festejar un campeonato… (me reservo los detalles).

6. La frase “Así están las cosas país y se las hemos contado” surgió…

—Salió de las charlas previas al primer día del lanzamiento de Telefe Noticias. Lo pensamos como una forma de tener un sello de cierre que creara también identidad.

7. Una situación que activa tu enojo…

—El tránsito. Vivimos sorteando los obstáculos de aquellos que se creen Senna o desconocen directamente las reglas básicas de la convivencia al manejar.

Rodolfo barili junto a su pareja Lara Piro

8. Aunque lo intentaste nunca lograste…

—Grabar un disco. Pero casi… mi esposa me regaló la grabación para mi cumpleaños 50 y pronto lo haremos con amigos.

9. Dos momentos de tu profesión inolvidables…

—Los informes hechos en Malvinas a 30 años de la Guerra. Uno de mis mayores orgullos en esta profesión. Y el arriesgado viaje a Fukushima, Japon, tras el tsunami y el peligro de radiación luego de que la central atómica fuera arrasada por olas de hasta 5 metros. Junto a Ruben Groba, camarógrafo y amigo, llegamos a Japón mientras el resto de los medios del mundo escapaba de ahí. Logramos llegar lo más cerca humanamente posible de la planta nuclear, allí nos marcó su pico de radiación acumulada el medidor que llevábamos y volvimos. Pero pudimos mostrar como vivían los habitantes de esas zonas, como escapaban en medio del desastre desconocido.

10. Dos momentos de tu profesión que preferís no recordar…

—Ni bien llegamos a Japón se incendió el reactor 1 de Fukushima y literalmente pensé “¿qué carajo hago acá?”. Pero de eso también se trata ser periodista. ¿La otra? Cromañon. Fueron muchas horas ininterrumpidas acompañando a esas familias, narrando el horror infinito del drama en un fin de año inmensamente doloroso.

11. La noticia que te hubiera gustado dar…

—San Lorenzo campeón del Mundo. Estoy aún a tiempo…

12. La importancia que Cristina Pérez tiene en tu vida…

—Mi compañera de sueños en el trabajo. Hace casi 21 años que nos cruzamos. Es mucho tiempo compartiendo este camino. Hemos remado muchísimo juntos para llegar a nuestro presente como equipo. Hemos sido afortunados en cruzarnos, de que la gente nos elija cada día en ese indescriptible privilegio que significa que nos vean, nos crean, nos elijan para informarse. Los rostros de un equipo enorme con el que a diario hacemos Telefe Noticias.

13. Lara Piro es…

—El amor de mi vida. La mujer de mi vida. La persona que en medio del desierto de la separación me hizo volver a creer en que podía volver a soñar con una familia.

14. Entre que la Selección Argentina supere a Brasil en campeonatos mundiales o que San Lorenzo nunca vuelva a la B elegís…

—Que San Lorenzo nunca vuelva a la B, obvio.

15. Lograr entrar al ISER fue…

—El inicio de todo. El comienzo del camino. Mi primer gran logro.

"San Lorenzo campeón del mundo", dijo el periodista al revelar qué noticia le hubiera gustado dar durante su carrera (Crédito: Gustavo Gavotti)

16. Tres palabras que te definen…

—Uy. No sé. Es complejo definirse a uno mismo. Les dejo una frase que me identifica: “El camino correcto, por lo general, es el más difícil de tomar”. Me la dijo mi vieja alguna vez. Y ha sido un faro para mi. Siempre hay atajos, siempre. Pero no llevan al lugar correcto.

17. Un colega con el que te gustaría trabajar…

—Uy, muchos. Con Diego Poso (FM100) nos debemos una aventura en radio. Con Lape (Sergio Lapegue), la grabación de algún tema.

18. Para descansar preferís…

—La playa. Siempre.

19. Tu pasión por los vinilos comenzó…

—Desde que pasaba música en mi adolescencia. Desde entonces conservo mis vinilos, mis bandejas y la obsesión de escuchar música con una calidad que ningún otro sistema permite. ¿Una joya? Varios discos de los 80′s en ediciones originales. La música se grababa de otra manera en esa época y por eso los discos suenan como suenan. Uno de mis tesoros es la primera edición de Wish You Were Here de Pink Floyd, lo encontré en 1994, aún sellado y sin abrir en una batea olvidada de una disquería que ya no existe en el centro porteño.

20. Fumar desde los 20 años es…

—Un error del que tomás conciencia mucho tiempo después y del que me costó mucho esfuerzo salir.

21. La idea de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas…

—No. Por eso los hinchas de San Lorenzo festejamos nuestro día el 30 de noviembre, el día que lo evitamos en nuestro club. Casualmente mi cumpleaños.

22. Entre Pipo Gorosito, el Beto Acosta y Ortigoza, al que más extrañás en la cancha es a…

—Los tres son enormes. Los tres. Pero si hay que elegir uno, me quedo con Orti, porque es el que más vi, porque es el del penal en la final de la soñada Libertadores, porque lo quiero infinitamente yo y mis hijos.

Rodolfo Barili en Telefe Noticias

23. Se podría decir que en Rauch fuiste un empresario de medios porque…

—No sé si tanto. Fue una hermosa aventura fundar dos radios y un diario con amigos, medios que aún hoy siguen vivos en el Pueblo. Si uno de estos días pasas por Rauch escucha Radio Play. 98.1 FM. Me dijeron que esta muy buena...

24. Del periodismo te apena cuando…

—La verdad se pierde por otros intereses. Cuando nuestra agenda es la del poder y no la de la gente al que poder le jode la vida. La información debe regir nuestro trabajo. La información chequeada como arma infalible a la hora de contar un hecho a nuestra audiencia. Sin embargo, también la adjetivación es parte de la descripción de los hechos y de nuestra opinión sobre estos. No son malos en si, lo son si su elección o acumulación desvirtuar el hecho. Siento que se bastardea el oficio cuando se piensa más en lo que piensa el poder que en lo que piensa y siente la gente que nos ve, nos escucha y nos lee. Cuando nos desviamos de nuestra razón de ser.

25. La única vez que hiciste flamear una bandera de Boca fue…

—Cuando de eso dependía que quienes se habían subido al techo del móvil del noticiero bajaran y no lo rompieran todo. Era en el Obelisco y en un festejo intercontinental de Boca. “Nos bajamos si flameás la bandera, cuervo” me dijeron… Y bue… que no hace un padre por un hijo.

26. Un talento que pocos conocen…

—Mi gusta arreglar cosas. Todas las que pueda. Todo lo que se rompe se puede reparar. Un buen regalo para hacerme es una herramienta. De cualquier tipo. Las amo.

27. Un momento de tu vida al que te gustaría volver…

—La adolescencia. Perdería aún más tiempo del que perdí con mis amigos. Es tiempo ganado que uno lo aprende con los años…

28. Podrías cantar “Nadie se atreva a tocar a mi vieja”…

—Porque soy lo que soy por ella.

29. La parte de tu cuerpo que te gusta más…

—Sin duda la voz que me abrió caminos.

30. La canción que te identifica y el momento en que te dijiste “la pucha que vale la pena estar vivo”…

—La canción es Zona de Promesas por eso de “Tarda en llegar y al final hay recompensa”. Y el momento es el día que me casé. La mujer que amo, mis hijos, el de ella, mi vieja, nuestras familias, nuestros amigos… Todo valió la pena para llegar hasta acá.

31. Tus hijos…

—Me enseñaron y enseñan a ser el mejor papá posible. Yo aprendí de ellos a serlo. No hay manual. Me enseñan a ser paciente cada día. Y a establecer a diario la mejor forma de acompañarlos en la vida y en las decisiones que toman. Sugiriendo. Apoyando, pero respetando sus caminos. Soy un bendecido por tenerlos. Por verlos crecer y caminar a su lado cada día.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida…

—Una bendición. La democracia lo es. Sin embargo, la realidad demuestra las deudas infinitas que esa democracia tiene para con los argentinos. Esas deudas entre las que están la pobreza, la deserción escolar, la falta de oportunidades, la inflación que carcome los ingresos, son de tamaña obscenidad que terminan carcomiendo la esencia misma de la democracia.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Periodista. O músico. O ambas cosas.

