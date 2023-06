Quién es la modelo e influencer uruguaya que promete pisar fuerte en el Bailando 2023

Quien es la artista uruguaya que esta confirmada para el Bailando 2023 (Video: LAM, América)

Ya se van confirmando casi todos los artistas e influencers para el certamen de baile más esperado de la televisión argentina, Bailando 2023. Entre los últimos integrantes que le han dicho sí a Marcelo Tinelli están el periodista Guido Záffora entre muchos otros que ya han sido convocados por la producción. Así, estarán los ex Gran Hermano Coti Romero, Alexis Cone Quiroga (aunque son pareja, no bailarán juntos y cada uno lo hará con su respectivo partenaire), Alfa, quien también participa de Polémica en el Bar, y Tomás Holder, el primer eliminado de la casa más famosa del país.

También pasarán por la pista de baile Candelaria Tinelli, Romina Malaspina, Coki Ramírez, El Tirri, Lourdes Sánchez, Juli Castro y Anabel Sánchez, la joven que se filmó para poder desfilar para Vogue y concretó su sueño de hacerse conocida gracias a que muchos famosos le dieron una mano por las redes sociales.

Y, entre todo este elenco de figuras diversas, también se conoció que a una artista uruguaya, que es psicóloga e influencer. Según reveló Ángel De Brito, en LAM (América), la joven modelo participó en las pasarelas en Milán y en la Semana de la Moda en Nueva York, además de haber ganador el primer premio a Miss Atlántico en el 2009.

Fernanda Sosa, la artista uruguaya que pisará fuerte en el Bailando 2023 (Instagram)

También trabajó en la televisión uruguaya y peruana y fundó su propia agencia de escuela de modelos en Uruguay. Su nombre es Fernanda Sosa y según ella misma contó en una entrevista televisiva, se está preparando para entrar al Bailando 2023. “Estoy muy emocionada, todo fue por casualidad. Mi hermano está viviendo en Argentina, entonces hice una visita familiar de una semana, junto a toda mi familia, disfrutamos mucho y me encuentro a un amigo que estaba de paso por ese país y me dice: ‘Sabés que ahora se viene con todo el Bailando y voy a trabajar con Marcelo’ y después me veo con una amiga y ella empieza a grabar historias donde decía ‘Fer Sosa al Bailando’. Así se empezó a generar una expectativa en Instagram que no me lo esperaba porque fue a partir de una broma que hicimos y me llama mi amigo y me ofrece proponerme para entrar al certamen. Le dije: ‘Sería un gran sueño’ y así fue como Marcelo Tinelli me agregó al Instagram y conversamos acerca de la posibilidad que yo pudiera estar allí como figura”, reveló la modelo.

Quién es la influencer uruguaya que promete pisar fuerte en el Bailando 2023 (Instagram)

Luego, continuó: “Hablamos ya con todo el equipo, voy con la mentalidad de pasarlo bien, de ganarme el público argentino también y sobre todo voy por una causa, con gente que nos necesitan, todavía no sé cuál es pero estoy contenta de ayudar. Tampoco conozco todavía a mi pareja de baile. Somos 20, el 20 de junio vamos a hacer las fotos oficiales del concurso y estoy muy emocionada”.

Entre risas, De Brito dijo que a él nadie le había avisado cuándo se tomaría la foto grupal. “Y esta chica tiene data obviamente, pero avísenle que ya no hay sueños hace mucho”. Por su parte, Yanina Latorre comentó que podría haber comprado los seguidores en las redes sociales. “No la conoce ni el loro, yo defiendo a las argentinas”, aseguró la esposa de Diego Latorre.

Fer Sosa, la influencer y modelo oriunda de Uruguay que estará en la pista del Bailando 2023 (Instagram)

Para concluir, el conductor agregó que todavía queda por definir Marixa Balli, quien este próximo viernes va a informar si entra o no al Bailando, Fátima Florez y Mariano Martínez.

