El plan de Alberto Cormillot para seguir dándole consejos a su hijo Emilio después de su muerte.

El 17 de septiembre de 2021 nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini. En ese momento, el doctor tenía 82 años y cumplió su sueño de agrandar su familia ensamblada conformada con la nutricionista, y sus hijos Adrián y Renée, de una relación anterior.

Ahora Al Pacino será padre por cuarta vez a los 83 años. El actor espera a su hijo junto a la escritora de 29 años, Noor Alfallah, quien ya tiene ocho meses de embarazo. Según reveló el portal TMZ, el representante del protagonista de Caracortada confirmó la noticia.

En el ciclo A la Barbarossa (Telefe a las 9.30) hablaron de esta noticia y entrevistaron a Cormillot por su paternidad a la tercera edad. Al Pacino es mucho más viejo que yo, tiene 4 meses más”, aseguró el médico en tono humorístico. Cuando le preguntaron quién había tomado la decisión de tener un bebé, Alberto respondió: “Los dos quisimos ser padres, fue un acto de amor, surgió mutuamente y ahí surgió Emilio. Fue buscado, no fue un accidente”.

Además aseguró que es consciente de que lo va a acompañar a su hijo menos tiempo por su edad biológica: “Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”. Luego, agregó: “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”.

Alberto Cormillot y su familia

Cormillot también explicó qué actividades comparte con su hijo de 1 año y medio: “Yo le cambio pañales el fin de semana porque durante la semana estoy poco. El fin de semana estoy mucho con él, voy a las reuniones de padres del colegio, que hasta ahora hubo dos, fui a ambas y pienso seguir yendo”.

Durante la entrevista la panelista Analía Franchín había recordado sobre la trama de una película en la que un padre adulto le deja grabados mensajes a sus hijos en el caso de morirse. Al respecto, el doctor reveló que también tiene un plan para dejarle diversas enseñanzas a Emilio en caso de su fallecimiento.

“Yo le mando a él, a un WhatsApp que tiene, mensajes, fotos, videos, cuentos e historias. Y además tengo un archivo en la computadora lleno de mensajes que son para él, quizá algunos de esos mensajes se los daré yo y otros se los dará la madre”, señaló Cormillot. Además, manifestó: “La madre podrá elegir cuándo dárselos según la edad que él tenga en ese momento”.

Estefania Pasquini y Alberto Cormillot (Foto: Franco Fafasuli)

Alberto y Estefanía se conocieron en el 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, pero en 2018 comenzó a nacer el amor, que se hizo público luego de que la Licenciada en Nutrición publicara en sus redes varias fotos juntos.

Finalmente, se casaron el 8 de diciembre de 2019, en una ceremonia íntima y bajo un total hermetismo, en Villa Devoto. El momento más emotivo de la ceremonia celebrada al aire libre fue cuando dieron el sí. Al reconocido médico se lo vio muy sensibilizado, hasta que llegaron los pétalos de rosa y la celebración, ya mucho más distendida.

