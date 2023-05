Marcela Tinayre le respondió a Evelyn Scheidl: “Nadie la llamó para volver a trabajar conmigo”

Marcela Tinayre habló de su pelea con Evelyn Scheidl en Las rubias (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Las dos aseguran que su amistad de años no se vio empañada por este enfrentamiento. Sin embargo, está más que claro que el paso de Evelyn Scheidl por Las Rubias, el programa que condujo Marcela Tinayre desde 2017, primero en Kzo y después en Net TV, resquebrajó la relación. Y esto quedó evidenciado este lunes, cuando la exmodelo pasó por Socios del Espectáculos, ElTrece, y reconoció haberse sentido “agredida” y “destratada” por la actual anfitriona de Polémica en el bar, por América.

“Yo la quiero a Marcela, somos amigas de años. Iban los chicos nuestros al mismo colegio desde el jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos de situaciones que pasamos juntas: Punta del Este durante años, vacaciones, viajes...”, comenzó diciendo Evelyn. Pero reconoció que mezclar el trabajo con ella había sido “complicado”.

¿Si pasaba por una cuestión de exigencia? “No, porque yo soy muy exigente conmigo misma. A ver: era la primera que llegaba y la última que se iba. Yo soy muy responsable”, dijo la exmodelo. Y, pese a que dejó en claro que no quería hablar de este tema, frente a la insistencia de las panelistas del programa confesó el verdadero motivo de su salida en 2019 del magazine que conducía Marcela: “No me sentía cómoda, me sentía agredida. Destratada”.

Luego se justificó: “Lo digo porque se vio en cámara. Y la verdad que yo, con la gente que mira el programa no me sentí cómoda, porque tomé una postura que no corresponde. Me enojé. Y, al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Y vos al público no tenés por qué darle la espalda”. De todas formas, Scheidl aseguró que su cariño por Marcela sigue intacto. “Somos amigas desde hace muchísimos años y por eso preferí abrirme. El trabajo es trabajo, pero no trabajaría nunca más con ella. La veo, nos hablamos y está todo bien. Pero, laboralmente, es difícil”.

Adriana Costantini, Evelyn Scheidl, Marcela Tinayre y Marcela Gotlib en el estreno de Las Rubias

Así las cosas, Santiago Riva Roy fue a buscar la palabra de Tinayre, quien no dudó en responder sobre los dichos de su expanelista. “Ella tuvo problemas con una productora, sí, es verdad. Pero Evelyn se fue hace cuatro años...”, dijo. Y, al ser consultada por las palabras de su amiga, quien había asegurado que no volvería a trabajar con ella, agregó: “Creo que tampoco nadie la llamó para trabajar conmigo”.

Enseguida, Marcela aclaró: “Yo la adoro a Evelyn, es mi gran amiga. Mis hijos son amigos de los de ella. Pero bueno, ¡qué se yo! La gente dice muchas cosas delante de una cámara. Pero hay que ser objetivo y saber las repercusiones de lo que se dice”. Y dijo en tono irónico, dando a entender que había ido para hablar de ella: “Me encanta que haya ido de invitada a Socios...”.

Cabe recordar que la exmodelo había ido al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares junto a Teresa Calandra para hablar del paso de ambas por Pasaplatos Famosos. “Son una dupla, hacen videos de moda y hacen todas esas cosas juntas”, remató Tinayre. En ese momento, el cronista quiso leerle un textual de lo que había dicho Scheidl en el ciclo, pero la conductora lo interrumpió para dar por cerrado el tema: “Es amiga mía, si quiere decirme algo me llama por teléfono. Desde que Evelyn se fue, ha venido a comer a mi casa, he ido a comer a su casa, estamos juntas y pasó la vida por encima nuestro. Así que no me importa”.

Seguir leyendo: